В Гоструда объяснили, нужна ли бумажная трудовая книжка, если уже есть электронная — Finance.ua

В Гоструда объяснили, нужна ли бумажная трудовая книжка, если уже есть электронная Сегодня 11:08 — Личные финансы

С июня 2021 года в Украине была введена электронная трудовая книжка.

Нужна ли бумажная трудовая книжка, если есть электронная, объяснили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Государственной службы по вопросам труда.

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«С тех пор, как отмечается в статье 48 Кодекса законов о труде Украины, учет трудовой деятельности работника осуществляется в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, определенном законом Украины «О сборе и учете единого взноса на обязательное государственное социальное страхование», — говорится в сообщении.

По истечении переходного периода, который продлится пять лет, в Украине бумажная трудовая книжка фактически потеряет статус обязательного документа.

Однако работники, желающие получать сведения о трудовой деятельности именно в бумажной форме, могут и далее пользоваться такой возможностью.

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«Если раньше трудовая книжка хранилась у работодателя, теперь будет находиться у работника. Работодатель по требованию работника обязан вносить в нее, как предусматривает упомянутая статья, записи о принятии на работу, переводе и увольнении, поощрениях и наградах за успехи в работе», — резюмировали в Гоструда.

Напомним, если работодатель не выполняет условия трудового договора, вы можете:

обратиться к работодателю с письменным требованием об устранении нарушений и выполнении условий трудового договора. Также вы можете обратиться в профсоюзный орган, если вы член профсоюзной организации, за помощью и поддержкой;

обратиться с письменной жалобой в Гоструда за консультацией и помощью;



обратиться в суд с иском об установлении факта нарушений работодателем условий трудового договора, восстановлении нарушенных прав и требований компенсации морального и материального ущерба. Вы можете воспользоваться услугами адвоката или другого представителя по вашему выбору.



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