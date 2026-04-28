Ocean Plaza и другие объекты: какие государственные гиганты уйдут с молотка в этом году Сегодня 04:10

продажа на аукционе

Фонд государственного имущества планирует выставить на аукцион столичный торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в третьем квартале этого года.

Об этом сообщил глава фонда Дмитрий Наталуха во время пресс-конференции о первых 100 днях в должности.

«Этот актив ориентировочной стоимостью около 100 млн долларов, это стартовая ориентировочная стоимость. Мы надеемся, что он будет выставлен на прозрачный аукцион в третьем квартале 2026 года», — прокомментировал он.

Глава Фонда госимущества добавил, что торгово-развлекательный центр имеет 156 тысяч квадратных метров общей и 70 тысяч кв. метров арендной площади, около 300 магазинов, 20 тысяч посетителей ежедневно и самый большой в Восточной Европе океанариум.

Какие еще планы на большую приватизацию-2026

Также Фонд госимущества планирует в этом году выставить на продажу следующие объекты:

во втором-третьем квартале предприятие «Сумыхимпром» (стартовая цена 24 млн долларов);

(стартовая цена 24 млн долларов); в третьем квартале — Демуровский ГОК (38 млн долларов, добывает титановую руду в Днепропетровской области);

(38 млн долларов, добывает титановую руду в Днепропетровской области); в третьем-четвертом кварталах — «Одесский припортовый завод» (106 млн долларов, производитель минеральных удобрений из природного газа);

(106 млн долларов, производитель минеральных удобрений из природного газа); в четвертом квартале — «Николаевский глиноземный комбинат» (86 млн долларов, производитель глинозема для последующего получения алюминия) и завод «Индар» (24 млн долларов, производитель инсулина и других лекарственных препаратов).

Наталуха отметил, что Фонд уже проводит предварительные переговоры с потенциальными покупателями ТРЦ Ocean Plaza, а с заинтересованными инвесторами в покупке ОПЗ — подписаны 4 договора о неразглашении информации (инвесторам предоставлена ​​финансовая и производственная отчетность ОПЗ для ознакомления).

Заместитель председателя фонда Виталий Коваленко, отвечающий за направление большой приватизации, сказал, что торговый центр, ОПЗ и Демуровский ГОК — это объекты с высокой степенью готовности для продажи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.