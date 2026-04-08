Драйвер экономики: 938 млн грн поступлений в бюджет за I квартал от приватизации

Фонд государственного имущества Украины продолжает показывать результат: даже в сложных условиях войны приватизация остается эффективным инструментом привлечения инвестиций и наполнения бюджета.
I квартал 2026 года:
159 объектов были выставлены на приватизацию;
по 71 объекту — состоялись успешные аукционы;
587,1 млн грн — результат успешных аукционов;
2,17 раза — рост цены благодаря конкуренции;
167 участников — реальный интерес бизнеса.
Сумма поступлений в бюджет и результаты аукционов могут отличаться, ведь оплата за объекты производится после завершения всех процедур и частично включает платежи по аукционам предыдущих периодов.

Топ-соглашения квартала:

ЕМК ГП «НИИ «Орион» 381 млн грн → рост почти в 9 раз;
ЕМК ГП «Славутский комбинат «Будфарфор» 52,9 млн грн;
АО «Коломыйский завод сельскохозяйственных машин» (93,4%) 42 млн грн;
Зерноперерабатывающий комплекс (Киевская обл.) 6,92 млн грн;
Нежилые помещения (г. Ужгород) 6,2 млн грн → рост в 17 раз.
«Приватизация — это не просто продажа. Каждый успешный аукцион — это в будущем инвестиции в предприятия, ремонт заброшенной недвижимости, новые рабочие места и как результат налоги в бюджет и пользу для общин», — говорится в сообщении.
По материалам:
Finance.ua
БюджетЭкономика
Также по теме
Также по теме
