YouControl подсчитал количество политически значимых лиц в Украине

В Украине насчитывается около 30 тыс. политически значимых лиц, еще около 140 тыс. человек связаны с ними
В Украине официально насчитывается около 30 тыс. политически значимых лиц (PEP), а еще 140 тыс. классифицируются как связанные с ними.
Такие данные предоставили аналитики системы YouControl в ответ на запрос «Экономической правды».

Кто такие PEP

Согласно законодательству, все чиновники (депутаты, министры, послы, высшие командующие ВСУ, руководители всех политических партий и т. п.) являются политически значимыми лицами (politically exposed person или просто PEP).
Это означает, что банки и другие учреждения должны применяться к таким лицам, а также к тем, кто с ними связан, усиленный финансовый мониторинг до конца жизни.

Результаты анализа YouControl

Для определения точного количества лиц под мониторингом аналитики YouControl исследовали более 200 источников открытых данных, включая Реестр деклараций, Единый государственный реестр (ЕГР) и портал Верховной Рады.
По результатам исследования выявлено:
  • 30 тыс. человек — непосредственно политически значимые лица;
  • 140 тыс. человек — связанные с ними лица (родственники, деловые партнеры);
  • 7,5 тыс. человек — попали в обе категории одновременно.
Последняя группа состоит из PEP, имеющих родственные или бизнес-связи с другими политически значимыми лицами. Примером могут служить семьи, где несколько членов являются депутатами, или совладельцы крупных компаний, которые в разное время занимали руководящие должности в правительстве или государственном секторе.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что банки не должны формально подходить к обслуживанию клиентов — политически значимых лиц, членов их семей и связанных с ними лиц, автоматически относя их к категории клиентов с высоким уровнем риска деловых отношений и безосновательно ограничивая доступ к финансовым услугам.
Банки должны применять риск-ориентированный подход при работе с PEP. Необоснованное применение де-рискинга противоречит риск-ориентированному подходу и не способствует финансовой инклюзии.
Економічна Правда
