Ocean Plaza привлекает арендаторов через систему Prozzoro

ТРЦ Ocean Plaza (66,65% которого передано в управление Фонда государственного имущества) первым среди отечественных торговых центров ввел поиск и отбор бизнесов для аренды через государственную электронную платформу Prozzoro.

Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«Использование платформы Prozorro позволяет не только обеспечить максимальную открытость процесса, но и сформировать доверие между торгово-развлекательным центром и потенциальными партнерами», — говорится в релизе.

С декабря 2025 г. вся информация о доступных площадях, условиях и этапах отбора публичная, а принять участие в конкурсе может любой бизнес.

К примеру, победителем аукциона от 13 февраля по аренде паркинга площадью 16,5 тыс. кв. м стало URBIX-X (ООО «Урбикс-икс», № 46092155) со ставкой 2,1 млн грн (начальная ставка была 662,2 тыс. грн), договор подписан 23.02.26 на 36 месяцев.

Согласно данным Опендатабот, эта компания с уставным капиталом 205 тыс. грн создана за месяц до старта приема предложений, а именно 14 ноября 2025 года, в январе сменился владелец на Александра Лобанова.

Согласно условиям аукциона, победитель также берет на себя инвестобязательство — должен до открытия паркинга выполнить модернизацию существующего парковочного оборудования.

Победителем лота в 144,6 кв. м (аукцион с одним участником) со ставкой 182,2 тыс. грн стал ООО «Драгонфлай ЮА» с уставным капиталом в 10 тыс. грн, основанная летом 2025 г., владелец Андрей Ивахненко.

В настоящее время через электронную платформу Prozorro было отобрано около 20 арендаторов, среди которых такие международные бренды как Nike, Adidas, Jack Wolfskin, Coccinelle и т. д.

