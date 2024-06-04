Обзор IT-рынка труда: рекордное количество вакансий и снижение конкуренции — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда: рекордное количество вакансий и снижение конкуренции Сегодня 13:04 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда: рекордное количество вакансий и снижение конкуренции, Фото: unsplash.com

В мае резко возросло количество предложений для специалистов без опыта работы, а среднее количество откликов на вакансию в мае снизилось.

Об этом свидетельствуют результаты исследования DOU.

В прошлом месяце на DOU было опубликовано рекордное количество вакансий за два года — 5111. Уже в третий раз с начала этого года количество предложений за месяц перешло отметку в 5 тысяч.

Если сравнить с апрелем, в 22 категориях положительная динамика, еще в 20 — отрицательная, а пять остались на том же уровне. Возрастали преимущественно технические направления.

Инфографика: DOU

Больше всего вакансий за месяц было традиционно в маркетинге — уже 570. За два года количество маркетинг-позиций выросло почти вдвое. Следующие по популярности — вакансии для аналитиков — 337 в мае. С начала года их стало больше на 22%. За ними идут Sales — 325 в мае. Выросли на 23% за последний год. Data Science вырос вдвое за последний год. Также больше возможностей для дизайнеров — на 34%.

С начала года на 16% стало больше предложений для QA. Для продакт- и проджект-менеджеров — на 8% и 13% соответственно. Front-end вырос на 19%, Node. js — на 14%.

Из нетехнических вакансий увеличивается количество возможностей для копирайтеров — рекордные 57 в мае.

Количество miltech-вакансий и отклики на них продолжает увеличиваться. В мае было 198 предложений.

Инфографика: DOU

На 22% больше иностранных вакансий с начала года. Также в мае добавилось предложений на ремоуте — плюс 64 в месяц.

С начала года наиболее резко увеличилось количество вакансий для специалистов без опыта работы — на 60% - 146 возможностей в мае. Другие категории по опыту растут, хоть и меньшими темпами.

На наиболее опытных специалистов спрос давно постепенно растет — на 44% за последний год. Среди специалистов с опытом от пяти лет наиболее востребованы Front-end, Node. js, Java. Среди менее опытных — маркетологи и аналитики. Для специалистов с опытом до года больше всего вакансий в продажах.

Количество вакансий в мае 2024 года по категориям и опыту

Инфографика: DOU

В мае уменьшилось среднее количество откликов на вакансии — до 27. С февраля — минус 17%.

«Это можно объяснить тем, что вакансий становится больше, но и кандидаты в мае были несколько менее активны», — объясняют в DOU.

Инфографика: DOU

Самая большая конкуренция сейчас у Front-end — в среднем 105 откликов на вакансию. Однако против апреля она снизилась на 20%. У QA тоже незначительное снижение до 93,3 отклика.

Меньше конкуренция и среди проджект-менеджеров (с 63 откликов в январе до 49 в мае) и HR (с рекордных 70,9 в ноябре 2023-го до 48,2 сейчас).

В большинстве технологий, где было рекордно много откликов, с марта их постепенно становилось меньше (например, Java, .NET, iOS и т. д. ).

Справка Finance.ua:

в апреле текущего года объем IT-экспорта уменьшился на 3,5% и составил $545 миллионов. Украинской экономике это принесло на $20 миллионов меньше по сравнению с мартом. Итого за первые четыре месяца объем экспорта компьютерных услуг составляет 2,1 миллиарда долларов. Это на $78 миллионов меньше, чем за аналогичный период в 2023 году;

в 2023 году 32 опрошенных IT-компании наняли 2920 джуниоров в Украине. Для сравнения: в 2022 году 40 компаний пригласили на работу 3989 начинающих — на тысячу больше;

за 2021−2023 годы ІТ-специалисты уплатили в бюджет не менее 61,1 миллиарда гривен налогов. Самая большая сумма — 24 миллиарда — была уплачена в 2023 году. Суммы, поступившие от физических лиц, больше, чем от юридических.

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