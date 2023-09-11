Обзор экономического фронта: какие самые популярные ниши бизнеса в Украине (инфографика) — Finance.ua
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Обзор экономического фронта: какие самые популярные ниши бизнеса в Украине (инфографика)

Личные финансы
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Обзор экономического фронта: какие самые популярные ниши бизнеса в Украине (инфографика)
Обзор экономического фронта: какие самые популярные ниши бизнеса в Украине (инфографика)
По данным SaaS-платформы для управления бизнесом RemOnline, в августе количество заказов у ​​предпринимателей продолжало расти — +7% по сравнению с июлем.
Об этом сообщает Опендатабот.
Последний летний месяц ознаменовался оживлением активности во всех крупных городах Украины. Больше всего в Харькове — +17%, также подросли Киев и Львов — +8%, Днепр — на 5%.
Самыми популярными бизнес-нишами среди новых пользователей в августе были ритейл (розничная и оптовая торговля) и авто.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Золотовалютный запас

В августе впервые за полгода золотовалютные резервы Украины сократились на 1,3 млрд долларов.
Инфографика: Опендатабот
Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • иностранцы смогут открывать бизнес и платить налоги в Украине онлайн;
  • в Украине все еще открывается больше новых дел, чем закрывается. По состоянию на начало осени в Украине официально работают 2 052 326 ФЛП. Несмотря на полномасштабную войну, количество малых и средних бизнесов растет и даже бьет довоенные рекорды;
  • все больше представителей малого и среднего бизнеса возобновляют свою полноценную работу после существенного сокращения активности в 2022 году.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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