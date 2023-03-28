Обязательные резервы банков возрастут на 17 млрд грн из-за новых нормативов — Finance.ua

Обязательные резервы банков возрастут на 17 млрд грн из-за новых нормативов Сегодня 15:02 — Фондовый рынок

Обязательные резервы банков возрастут на 17 млрд грн из-за новых нормативов

Национальный банк Украины с 11 мая приравнял нормативы формирования банками обязательных резервов (ОР) по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев к нормативам ОР по средствам физических лиц на текущих счетах.

Об этом впервые НБУ заявил еще 16 марта, но только 24 марта принял соответствующее решение № 115-рш, которое вступит в силу 10 мая.

Норматив ОР по срочным средствам и депозитам физических лиц с начальным сроком погашения до 92 календарных дней (включительно) по средствам в национальной валюте составит 20%, а по средствам в иностранной валюте — 30%.

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Только норматив ОР по депозитам населения со сроком погашения от 93 календарных дней не изменится и по средствам в национальной валюте составит 0%, а в иностранной — 10%.

По аналогии с требованиями средств физических лиц на текущих счетах механизм покрытия бенчмарк-ОВГЗ не будет распространяться на ту часть ОР, сформированную по депозитам физических лиц сроком до трех месяцев, что соответствует 10% от объема резервной базы.

НБУ повысил норматив, чтобы заставить банки повысить ставки по срочным депозитам населения в гривне.

По оценкам Национального банка, общий объем обязательных резервов, которые банки должны будут сформировать, увеличится ориентировочно на 17 млрд грн.

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Напомним, что в январе-марте 2023 года НБУ повысил нормативы ОР по средствам по требованию и средствам на текущих счетах физических лиц на 20 п.п., а юридических лиц — на 10 п.п.

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Фінансовий клуб По материалам:

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