Депозиты: НБУ изменит правила — Finance.ua

Депозиты: НБУ изменит правила Сегодня 13:00 — Кредит&Депозит

Чтобы поддержать банковскую систему еще в апреле 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который во время военного положения и в течение трех месяцев после него гарантирует в случае закрытия банка возврат всей суммы вклада. То есть, если раньше по закону Фонд гарантирования вкладов возвращал клиенту закрытого банка сумму до 200 тыс. грн, то сейчас обязан выплатить все до последней копейки.

НБУ со своей стороны планирует:

с 7 апреля ввести временные депозитные сертификаты по ставке 25%. Банки смогут получать на этом прибыль и поэтому теоретически будут заинтересованы в том, чтобы привлекать деньги с рынка: агитировать украинцев открывать вклады;

с 11 мая будут введены льготные нормативы формирования банками обязательных резервов на срочные средства на счетах физлиц (0% для физлиц в гривне).

Украинцы, размещая свои деньги в банках, могут помочь собственной экономике. Без этого рассчитывать на возрождение полноценного кредитования не приходится.

Справка Finance.ua:

банки, которые активно привлекали и будут привлекать у граждан гривневые депозиты сроком от трех месяцев, смогут перевложить значительную часть своей свободной ликвидности из депсертификатов овернайт в новые трехмесячные сертификаты. Соответственно, средневзвешенный уровень ставок по операциям НБУ в среднем останется на близком к текущему уровню. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный;

Национальный банк побуждает банки повышать ставки по депозитам, что может вызвать удорожание кредитов. Но размер ставок — это не основная проблема кредитования предприятий в Украине.



Обозреватель По материалам:

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