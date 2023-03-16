НБУ вводит 3-месячный депозитный сертификат под фиксированную ставку в 25% — Finance.ua

НБУ вводит 3-месячный депозитный сертификат под фиксированную ставку в 25%
Нацбанк вводит с 7 апреля трехмесячный депозитный сертификат (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки и снижает ставки по депозитному сертификату до 20%.
Об этом во время пресс-брифинга по решениям Правления НБУ по монетарной политике заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Ставки по срочным гривневым депозитам и далее растут, в том числе благодаря предварительным мероприятиям Национального банка. Банки, наиболее активно повышавшие ставки на протяжении последних месяцев, смогли улучшить срочную структуру депозитной базы. Однако в крупнейших банках, в частности, пользующихся неконкурентными преимуществами получения ликвидности, гривневые ставки остаются недостаточно привлекательными для вкладчиков, учитывая высокий уровень текущей и ожидаемой инфляции. В итоге значимый размер средств населения сохраняется на текущих счетах. Это генерирует дополнительные риски для макрофинансовой стабильности, особенно при условии дальнейшего смягчения административных ограничений.
В целях минимизации указанных рисков Правление Национального банка решило с 7 апреля 2023 года скорректировать операционный дизайн монетарной политики путем:
- введения трехмесячного депозитного сертификата (ДС) под фиксированную ставку на уровне учетной ставки. Возможности банков размещать средства в таких ДС будут зависеть от объемов сформированных ими портфелей гривневых депозитов населения с начальным сроком размещения от трех месяцев, а также от успешности наращивания таких портфелей. Проведение первого количественного тендера по размещению ДС на срок до трех месяцев запланировано на 7 апреля 2023 года. Подробные параметры участия банков в данном тендере будут объявлены банкам до 6 апреля 2023 года. Национальный банк планирует использовать этот инструмент не менее года;
- снижения ставки по депозитному сертификату овернайт до 20%.
Кроме того, принято решение, что с 11 мая 2023 года льготные нормативы формирования банками обязательных резервов по срочным средствам на счетах физических лиц в национальной (0%) и иностранной валютах (10%) будут распространяться только на депозиты с начальным сроком от трех месяцев.
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Введенные меры усилят рыночные стимулы для привлечения банками срочных депозитов населения в гривне, что снизит риски для валютного рынка и международных резервов на этапе смягчения валютных ограничений. Они, в частности, будут способствовать:
- дальнейшему росту процентных ставок по срочным депозитам, а соответственно — усилению защиты гривневых сбережений граждан от инфляционного обесценения;
- развитию культуры сбережений в гривне;
- оживлению активности банков на межбанковском рынке;
- усилению статуса учетной ставки как действенного инструмента, оказывающего значительное влияние на состояние денежно-кредитного рынка и бизнес-поведение экономических агентов.
Национальный банк будет обеспечивать необходимые монетарные условия для устойчивого снижения инфляции, улучшения инфляционных ожиданий и поддержания курсовой устойчивости.
Национальный банк при необходимости будет корректировать монетарные условия, учитывая баланс рисков и изменения в макроэкономическом прогнозе с целью обеспечения ценовой и курсовой стабильности и одновременного формирования предпосылок для постепенного смягчения валютных ограничений.
При нормализации функционирования финансовой системы и экономики Национальный банк постепенно вернется к операционному дизайну монетарной политики, который использовался для полномасштабного вторжения и характерен для стран с инфляционным таргетированием.
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