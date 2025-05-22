Обязательная видеофиксация: таможенники теперь будут работать с бодикамерой — Finance.ua

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Обязательная видеофиксация: таможенники теперь будут работать с бодикамерой

Личные финансы
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Обязательная видеофиксация: таможенники теперь будут работать с бодикамерой
Обязательная видеофиксация: таможенники теперь будут работать с бодикамерой
Правительство приняло решение о применении бодикамер таможенниками на всех пунктах пропуска.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Кабинет Министров Украины утвердил порядок применения индивидуальных портативных видеокамер должностными лицами таможенных органов. Решение правительства направлено на повышение уровня прозрачности таможенных процедур и эффективность контроля за перемещением товаров через таможенную границу Украины», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что практика использования бодикамер доказала свою эффективность в рамках пилотного проекта Гостаможслужбы, реализованного в течение 2023−2024 годов в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни при поддержке Консультативной миссии ЕС.
Согласно новому порядку, бодикамеры становятся неотъемлемым инструментом в работе таможенников при осуществлении служебных полномочий и проведении физических досмотров товаров во всех пунктах пропуска, обеспеченных соответствующим оборудованием.
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Бодикамеры будут закрепляться на форменной одежде таможенников, а видеофиксация будет производиться непрерывно во время мер таможенного контроля и других формальностей. Самовольное отключение бодикамер или удаление видеозаписей запрещается.
Особое внимание уделено информированию граждан: в пунктах пропуска будут размещаться уведомления, предупреждающие о ведении видеофиксации, а в случае их отсутствия должностные лица будут уведомлять об этом устно.
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Порядок также четко определяет правила использования, хранения и защиты видеоданных, в частности, он устанавливает, что удаленный онлайн-доступ к записям будет обеспечиваться круглосуточно при наличии технической возможности. Также порядком запрещается использование бодикамер в личных целях, во внеслужебное время и несанкционированный доступ к видеозаписям.
По материалам:
Finance.ua
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