Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев — Finance.ua
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Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев

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Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев
Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев
В Украине будет введен новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговики будут оборудованы боди-камерами.
Об этом заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
По словам Гетманцева, все налоговики при проведении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.
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«Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки „порешать“ со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок. Считаю это эффективным антикоррупционным мероприятием», — подчеркнул он.
Глава финансового комитета Рады также пояснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины в 2025 году планирует увеличить количество плановых проверок налогоплательщиков. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По ее словам, всего будет проверено 4759 налогоплательщиков, из них:
  • юридических лиц — 3325;
  • финансовых учреждений и постоянных представительств нерезидентов — 167;
  • физических лиц — 1028;
  • юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ — 266.
«Налоговая увеличивает свои аппетиты. На 1244 больше налогоплательщиков, или на 35% налоговая запланировала проверить в 2025 году, чем в этом году, при этом юридических лиц на 43% больше и физических лиц — на 12%», — уточнила народный депутат.
И добавила, что такое увеличение является результатом завершения действия нормы Налогового кодекса, которой определялись ограниченные (но более объективные) критерии для формирования плана-графика проведения документальных проверок на 2023 и 2024 годы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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