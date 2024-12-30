Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев Сегодня 09:39

Налоговиков оснастят боди-камерами во время проведения проверок, — Гетманцев

В Украине будет введен новый метод борьбы с коррупцией. Для этого налоговики будут оборудованы боди-камерами.

Об этом заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.

По словам Гетманцева, все налоговики при проведении налоговых проверок будут оснащены боди-камерами.

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«Это исключит возможность злоупотребления со стороны налоговиков, как и попытки „порешать“ со стороны недобросовестных плательщиков. А также запись снимет любые споры по качеству проведения проверок. Считаю это эффективным антикоррупционным мероприятием», — подчеркнул он.

Глава финансового комитета Рады также пояснил, что в дополнение к камерам налоговики будут оснащены планшетами и переносными принтерами.

Справка Finance.ua:

Государственная налоговая служба Украины в 2025 году планирует увеличить количество плановых проверок налогоплательщиков. Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, всего будет проверено 4759 налогоплательщиков, из них:

юридических лиц — 3325;

финансовых учреждений и постоянных представительств нерезидентов — 167;

физических лиц — 1028;

юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты НДФЛ, ВС и ЕСВ — 266.

«Налоговая увеличивает свои аппетиты. На 1244 больше налогоплательщиков, или на 35% налоговая запланировала проверить в 2025 году, чем в этом году, при этом юридических лиц на 43% больше и физических лиц — на 12%», — уточнила народный депутат.

И добавила, что такое увеличение является результатом завершения действия нормы Налогового кодекса, которой определялись ограниченные (но более объективные) критерии для формирования плана-графика проведения документальных проверок на 2023 и 2024 годы.

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