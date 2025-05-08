Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен — Finance.ua

Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен Сегодня 09:45

Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен

С начала 2025 года таможенники выявили более 3200 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму около 2,9 миллиарда гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

В более чем 1200 случаях были временно изъяты товары, ставшие объектами правонарушения, общей стоимостью более 306 миллионов гривен. Среди них:

промышленные товары — на 170 млн грн,

автомобили — на 108 млн грн,

продовольственные товары — на 27 млн ​​грн,

валюта — на 2,2 млн грн.

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Также по более чем 600 делам нарушителей оштрафовали на 17,3 млн грн, и всего в бюджет уже поступило 18,1 млн грн, с учетом предыдущих периодов.

В суд таможни передали почти 2000 дел на общую сумму 2,4 миллиарда гривен. По решению судов, нарушителям назначены штрафы и конфискация имущества на сумму 1,9 миллиарда гривен.

Инфографика: Государственная таможенная служба

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