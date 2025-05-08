Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен — Finance.ua
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Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен

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Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен
Таможенники с начала года выявили нарушений почти на 3 миллиарда гривен
С начала 2025 года таможенники выявили более 3200 случаев нарушения таможенных правил на общую сумму около 2,9 миллиарда гривен.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В более чем 1200 случаях были временно изъяты товары, ставшие объектами правонарушения, общей стоимостью более 306 миллионов гривен. Среди них:
  • промышленные товары — на 170 млн грн,
  • автомобили — на 108 млн грн,
  • продовольственные товары — на 27 млн ​​грн,
  • валюта — на 2,2 млн грн.
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Также по более чем 600 делам нарушителей оштрафовали на 17,3 млн грн, и всего в бюджет уже поступило 18,1 млн грн, с учетом предыдущих периодов.
В суд таможни передали почти 2000 дел на общую сумму 2,4 миллиарда гривен. По решению судов, нарушителям назначены штрафы и конфискация имущества на сумму 1,9 миллиарда гривен.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
По материалам:
Finance.ua
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