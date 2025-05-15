Таможенники будут дистанционно проверять фуры на содержание контрабанды — Finance.ua

Таможенники будут дистанционно проверять фуры на содержание контрабанды Сегодня 03:04 — Казна и Политика

Таможенники будут дистанционно проверять фуры на содержание контрабанды

Мобильные сканирующие системы — это не альтернатива стационарным сканерам. Новые машины пополнят пять таможенных постов и заменят менее эффективные технологии проверки содержания транспортных средств.

Как говорится в сообщении Государственной таможенной службы , это сократит время досмотра коммерческой техники или частных автомобилей, будет способствовать переводу постов на современные стандарты организации работы таможенного контроля.

Три мобильных сканера на трехосной ходовой базе Mercedes-Benz Actros уже успешно прошли финальные испытания обученных экипажей и теперь будут в полном объеме работать в пунктах пропуска «Порубное — Сирет» на границе с Румынией и «Ужгород — Вышнее Немецкое» на границе со Словакией.

Еще одна машина-сканер усилит спецпарк на паромном пункте пропуска «Орловка — Исакча» на границе с Румынией. На сегодняшний день этот важный МАПП открывает двери для прямого транспортного коридора в страны Южной Европы и Турции и далее в страны Азии.

Еще две машины находятся в стадии испытания. Вскоре они усилят техническое оснащение пунктов пропуска «Краковец» и «Ягодин» на границе с Польшей.

Все пять 26-тонных автомобилей Mercedes-Benz Actros 2648 с колесной формулой 6×4 и мощностью двигателя 358 кВт/476 л.с. имеют нулевой пробег. За машинами закреплены водители из штатных инспекторов таможенной службы, владеющие удостоверением категории С.

Будут работать на мобильных рентген-комплексах мониторинга транспорта хорошо подготовленные экипажи. Для них проведено обучение работе на сканирующих системах по программам ведущих европейских стран.

Образовательный курс по практическим тренингам охватил полный спектр функциональных возможностей оборудования, что позволит обеспечить эффективное применение техники с первого дня ее ввода в эксплуатацию.

Телеканал 24 По материалам:

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