Обвал моста в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции — Finance.ua

Обвал моста в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции
Прокуратура открыла производство по факту нарушения правил безопасности при производстве работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
Отмечается, что по факту обрушения конструкций Дегтярёвского моста в Киеве начато уголовное производство.
«При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Шевченковском районе столицы (ч. 2 ст. 272 УК Украины)», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16.20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию.
После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть.
В генпрокуратуре напоминают, что обошлось без жертв и пострадавших.
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«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ — коммунальной корпорации „Киевавтодор“», — подчеркнули в прокуратуре.
Там добавили, что ведутся следственные действия, а в рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обвала строительных конструкций.
Напомним, в июне в Киеве начали реконструкцию Дегтярёвского путепровода. Предполагается, что после обновления он будет выше и шире, будет иметь велодорожки и тротуары для пешеходов. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.
Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн грн.
30 сентября в ходе работ произошел обвал балок. При выполнении монтажа 7-й балки она потеряла свою стойкость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.
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