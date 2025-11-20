Обстрелы существенно снижают продуктивность украинцев — исследование
Опрос показал: большинство работников испытывают значительную физическую и эмоциональную нагрузку из-за ночных тревог и новостного фона, что сказывается на их производительности и способности восстанавливаться.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертно-аналитическим центром grc.ua. К исследованию привлекли 9502 работника из разных регионов Украины и опросили их относительно влияния ночных тревог, недостатка сна и новостного фона на их работу.
Как работники реагируют на обстрелы
Средний показатель эмоционального истощения составляет 7−8 баллов из 10. Полностью истощенными считают 30,5% опрошенных, еще 24% — почти истощенными.
Эксперты отмечают, что такое состояние оказывает прямое влияние на производительность, повышает риск ошибок и уменьшает вовлеченность.
63% респондентов признались, что информационный поток иногда снижает их производительность, а для 16% — оказывает существенное влияние. Для трети работников новости остаются постоянным источником фонового напряжения во время работы.
Как украинцы восстанавливаются после стрессов
Самые распространенные способы поддержки себя — перерывы, кофе, прогулки и музыка. В то же время только 10% участников опроса считают эти методы полностью эффективными.
Наиболее востребованными формами поддержки является гибкий график или возможность работать дистанционно (76%), зоны отдыха (47%), групповые встречи с коллегами (42%) и психологические консультации (21%).
Ранее мы сообщали, что в сентябре 22% бизнесов вынуждены были временно останавливать работу из-за отключения света в результате российских обстрелов по украинской энергетической инфраструктуре. Среди тех, кто столкнулся с перебоями, бизнес потерял в среднем 5% рабочего времени.
