Общинам запретили использовать ДПТ для нового строительства — Finance.ua

Общинам запретили использовать ДПТ для нового строительства Сегодня 17:18 — Недвижимость

Общинам запретили использовать ДПТ для нового строительства

Общинам запретили использовать для планирования своих территорий и, в частности, для изменения целевого назначения земельных участков и выделения их под застройку детальных планов территорий (ДПТ).

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, этот коррупционный инструмент годами использовали отдельные строительные компании в сговоре с местными властями, поскольку законодательство это позволяло. Но с 1 января 2025 года вступил в силу запрет на ДПТ, и теперь выделение земельных участков под застройку возможно только с помощью плана пространственного развития (ППР), что будет означать фактический знак «стоп» для хаотической застройки и различных видов земельного рейдерства.

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Она пояснила, что у более чем половины украинских городов нет актуального Генерального плана — стратегического документа развития любого населенного пункта. Столица — не исключение, поскольку Киев живет по Генплану, принятому еще в 2002 году, то есть он очень устаревший. Законодательство позволяло уточнять генплан детальными планами территории (ДПТ). При этом предел допустимого «уточнения» законодательно определен не был — как для Киева, так и для других населенных пунктов.

Этим пользовались недобросовестные застройщики, которые в сговоре с местными властями проталкивали ДПТ, которые «уточняли» генплан так, что прямо противоречили ему. В дальнейшем именно на основании таких ДПТ определялось целевое назначение земельных участков, которые отводились под застройку и получались соответствующие разрешительные документы. Как следствие — постоянная авральная борьба с хаотическими застройками, перегруженными автодорогами, коммунальными коллапсами и т. д", — отметила Шуляк.

При этом парламентарий подчеркнула, что с 1 января использование ДПТ стало невозможным — вступил в силу закон № 711 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о планировании использования земель». Согласно ему, чтобы изменить целевое назначение земли или выделить участок под застройку, община теперь должна руководствоваться комплексным планом пространственного развития территории территориальной общины или актуальным, а не устаревшим генпланом планом населенного пункта. И план пространственного развития должен быть у каждой общины. Это, убеждена Шуляк, должно покончить с карманным ДПТ в интересах отдельных строительных компаний в сговоре с местными властями.

Комплексный план делит территорию общины на функциональные зоны — жилищная застройка, промышленность и т. д. Для каждой такой зоны определены перечни видов целевого назначения земельных участков, и именно из этого перечня собственник может самостоятельно выбрать тот, который, по его мнению, наиболее перспективен.

«Еще один сверхважный аспект в контексте антикоррупционных механизмов — публичность планов пространственного развития. Во-первых, их создание будет возможно только с учетом общественного мнения жителей общины. Во-вторых, такой план должен обязательно пройти независимую экспертизу. В-третьих, эта информация будет абсолютно открытой, то есть, каждый житель общины сможет посмотреть, для чего планируется использовать те или иные территории, имеются ли на соответствующей территории ограничения в использовании земель в сфере застройки (например, относительно предельно допустимой высотности застройки, соблюдения режима охранных зон и т. п. )», — отметила Елена Шуляк.

По ее словам, сверхважным пунктом Закона № 711 является то, что планы пространственного развития распространяются не только на населенные пункты общины, но и на территории за ее пределами.

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