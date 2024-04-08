Оборот розничной торговли вырос в прошлом году в Украине на 15% — Finance.ua

Оборот розничной торговли вырос в прошлом году в Украине на 15%
В 2023 году товарооборот розничной торговли составил 1,8 трлн грн, что на 15,4% больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют обнародованные Государственной службой статистики данные.
Так, по итогам 2023 года оборот розничной торговли в Украине составил 1 821 931,2 млн грн, что на 15,4% больше показателя 2022 года.
Розничный товарооборот предприятий розничной торговли (юридических лиц) составил 1 226 748,4 млн грн, что на 11,7% больше годом ранее.
На конец 2023 года в Украине работало 18 134 объектов всей отрасли розничной торговли, что на 4% больше по сравнению с 2022 годом.
Напомним, сумма прямого ущерба в сфере розничной торговли на протяжении 2022−2023 годов в результате войны на территории Украины составляет $2,42 млрд.
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Несмотря на войну, розничные операторы не останавливают развитие своих сетей. Если в 2022 году из-за оккупации и разрушения количество розничных торговых точек снизилось на 18%, то в 2023 году произошел рост на 12%.
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