Онлайн-торговля восстанавливается: какие товары покупали больше всего в 2023 году — исследование Сегодня 20:10 — Личные финансы

Онлайн-торговля восстанавливается: какие товары покупали больше всего в 2023 году — исследование

После падения рынка, вызванного полномасштабным вторжением в 2022 году, онлайн-торговле в Украине пришлось приспосабливаться к новым реалиям и перестраивать бизнес. А уже в 2023 году — восстанавливать позиции. Это удалось сделать многим предпринимателям, но не всем.

Об этом пишет Forbes, ссылаясь на исследование Promodo.

Отмечается, что в прошлом году онлайн-продажи продуктов и алкоголя заняли первое место в динамичном развитии, а лидером по восстановлению доходной части стала электроника.

«Если в 2022-м игроки из всех ниш не рисковали вкладывать рекламные бюджеты на уровне с 2021-м, то в прошлом году это стало необходимостью», — сообщает руководитель отдела исследований и стратегии Promodo Юлия Яценко.

Прорыв года в онлайн-продажах

Среди продаж в интернете лидером стала категория продуктов и алкоголя. Увеличение по уровню долларового дохода составило в среднем 65% по сравнению с показателями 2021-го. Гривневые показатели еще выше: +85%. Однако необходимо учесть тот факт, что активный переход в онлайн нишевые ритейлеры начали с 2022-го и росли постепенно.

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«Категория разогналась. Прогнозируем, что в 2024 году количество игроков в этой нише будет расти. Соответственно будет расти и стоимость клика, которая в прошлом году была меньше на 56% показателей 2021-го», — рассказывает Яценко.

Інфографіка: Promodo

Средний чек в долларах, по сравнению с 2021 годом, просел на 10%. Это показывает, что покупатели, которые пришли или перешли в онлайн, выбирают более дешевую корзину или заказывают часто и на небольшой чек.

Превзошла показатели 2021-го и сфера электроники. В 2023 году доход в гривне увеличился на 17%, в долларах — на 2%. Рост по этой категории начался с третьего квартала.

Інфографіка: Promodo

Однако в ноябре, в период «черной пятницы», доход в долларах был на 7% ниже, чем в 2021 году.

Категория зоотоваров ощутимо выросла в онлайне еще в 2022 году и сохранила динамику роста в 2023 году. А вот категория одежды и обуви еще не достигла показателей 2021 года, однако динамично развивается.

Інфографіка: Promodo

Падает из года в год категория детских товаров. Яценко прогнозирует, что эта ниша в ближайшей перспективе расти не будет. Доход игроков из этой категории в прошлом году просел в долларах на 41%, в гривне — на 27%.

Інфографіка: Promodo

Ниша стала оживать только с июля 2023 года, но не достигла показателей 2021-го даже в гривне. По оценке Яценко, из-за вынужденной миграции и депопуляции эта категория является наиболее пессимистичной в украинском онлайне.

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