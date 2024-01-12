Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика) — Finance.ua
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Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика)

Казна и Политика
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Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика)
Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика)
Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2023 году составил 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.
«За 2023 год товарооборот составил $99,4 млрд. В течение 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,5 млрд, а экспортировали — на сумму $36 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортированных товаров», — говорится в сообщении.
Инфографика: Государственная таможенная служба
Инфографика: Государственная таможенная служба
Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:
  • Китай — $10,4 млрд;
  • Польша — $6,6 млрд;
  • Германия — $4,9 млрд.
Экспортировали из Украины больше всего в:
  • Польшу — на $4,7 млрд;
  • Румынию — на $3,7 млрд;
  • Китай — на $2,4 млрд.
В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
  • машины, оборудование и транспорт — $19,8 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 141,7 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;
  • продукция химической промышленности — $11 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 74,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;
  • топливно-энергетические товары — $10,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 103,4 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
  • продовольственные товары — $21,8 млрд;
  • металлы и изделия из них — $3,9 млрд;
  • машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд
При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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