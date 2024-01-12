Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика) — Finance.ua

Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика) Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Внешняя торговля Украины в прошлом году ушла в минус на 27,5 миллиарда долларов (инфографика)

Дефицит внешней торговли товарами Украины в 2023 году составил 27,5 млрд долл., что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины.

«За 2023 год товарооборот составил $99,4 млрд. В течение 2023 года в Украину импортировали товаров на сумму $63,5 млрд, а экспортировали — на сумму $36 млрд. При этом облагаемый налогом импорт составил $52,6 млрд, что составляет 83% общих объемов импортированных товаров», — говорится в сообщении.

Инфографика: Государственная таможенная служба

Страны, из которых больше импортировали товаров в Украину:

Китай — $10,4 млрд;

Польша — $6,6 млрд;

Германия — $4,9 млрд.

Экспортировали из Украины больше всего в:

Польшу — на $4,7 млрд;

Румынию — на $3,7 млрд;

Китай — на $2,4 млрд.

В общих объемах ввезенных в январе-декабре 2023 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $19,8 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 141,7 млрд грн, что составляет 31% поступлений таможенных платежей;

продукция химической промышленности — $11 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 74,8 млрд грн, что составляет 16% поступлений таможенных платежей;

топливно-энергетические товары — $10,3 млрд при таможенном оформлении указанных товаров в бюджет уплачено 103,4 млрд грн, что составляет 23% поступлений таможенных платежей.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $21,8 млрд;

металлы и изделия из них — $3,9 млрд;

машины, оборудование и транспорт — $2,9 млрд

При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 559,2 млн грн.

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