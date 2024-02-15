На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу — Finance.ua

На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу
Нині споживачі все більше віддають перевагу інтернет-магазинам. Переваги такої торгівлі - ціна привабливіша, можна зекономити час тощо. Проте, щоб уберегти себе від розчарувань і даремної витрати коштів, рекомендуємо бути пильними при виборі продавця.
Такі поради дала Держпродспоживслужба.
Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України «Про захист прав споживачів».
Перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:
- найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
- основні характеристики продукції;
- ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
- гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
- інші умови поставки або виконання договору;
- мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;
- вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
- період прийняття пропозицій;
- порядок розірвання договору.
Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.
Повернення неякісного товару
Також нагадаємо, що з поверненням якісних товарів є деякі нюанси:
- Є перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), передбачений постановою Кабміну № 172. До нього входять продукти, ліки, предмети гігієни, парфумерія, ювелірні вироби, натільна і постільна білизна та ін.
- Потрібно зберегти касовий або товарний чек. Якщо чек не зберігся, можна підійти в магазин і написати заяву на отримання копії чека. Магазини повинні зберігати інформацію з касових апаратів протягом трьох років.
- Товар можна повернути протягом 14 днів після дня покупки.
- Це можливо в тому випадку, якщо товар не був у використанні і збережена упаковка.
- Якщо ціна товару на день повернення змінилася, покупцеві виплачується сума, заплачена в день покупки.
- Гроші повертають тим же способом, яким було зроблено оплату: на картку або готівкою.
- Гроші повертаються в день звернення до продавця або в більш пізній термін, але не пізніше 7 днів.
Довідка Finance.ua:
- нагадуємо, якщо ваші права як споживача порушено і суб'єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів;
- також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів».
Як повернути гроші за товар
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