На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу — Finance.ua

На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу Сьогодні 18:14 — Особисті фінанси

На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу

Нині споживачі все більше віддають перевагу інтернет-магазинам. Переваги такої торгівлі - ціна привабливіша, можна зекономити час тощо. Проте, щоб уберегти себе від розчарувань і даремної витрати коштів, рекомендуємо бути пильними при виборі продавця.

Такі поради дала Держпродспоживслужба

Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України «Про захист прав споживачів».

Перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:

найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

основні характеристики продукції;

ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;

гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;

інші умови поставки або виконання договору;

мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;

вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;

період прийняття пропозицій;

порядок розірвання договору.

Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.

Повернення неякісного товару

Також нагадаємо, що з поверненням якісних товарів є деякі нюанси:

Є перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), передбачений постановою Кабміну № 172. До нього входять продукти, ліки, предмети гігієни, парфумерія, ювелірні вироби, натільна і постільна білизна та ін. Потрібно зберегти касовий або товарний чек. Якщо чек не зберігся, можна підійти в магазин і написати заяву на отримання копії чека. Магазини повинні зберігати інформацію з касових апаратів протягом трьох років. Товар можна повернути протягом 14 днів після дня покупки. Це можливо в тому випадку, якщо товар не був у використанні і збережена упаковка. Якщо ціна товару на день повернення змінилася, покупцеві виплачується сума, заплачена в день покупки. Гроші повертають тим же способом, яким було зроблено оплату: на картку або готівкою. Гроші повертаються в день звернення до продавця або в більш пізній термін, але не пізніше 7 днів.

Довідка Finance.ua:

нагадуємо, якщо ваші права як споживача порушено і суб'єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів;

також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

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