На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу

Особисті фінанси
12
На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу
На що звернути увагу при купівлі товарів онлайн: як не втрапити в халепу
Нині споживачі все більше віддають перевагу інтернет-магазинам. Переваги такої торгівлі - ціна привабливіша, можна зекономити час тощо. Проте, щоб уберегти себе від розчарувань і даремної витрати коштів, рекомендуємо бути пильними при виборі продавця.
Такі поради дала Держпродспоживслужба.
Права споживача при купівлі товару через інтернет-магазин регулюються статтею 13 Закону України «Про захист прав споживачів».
Перед укладенням договорів на відстані продавець (виконавець) повинен надати споживачеві інформацію про:
  • найменування продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;
  • основні характеристики продукції;
  • ціну, включаючи плату за доставку, та умови оплати;
  • гарантійні зобов’язання та інші послуги, пов’язані з утриманням чи ремонтом продукції;
  • інші умови поставки або виконання договору;
  • мінімальну тривалість договору, якщо він передбачає періодичні поставки продукції або послуг;
  • вартість електронних комунікаційних послуг, якщо вона відрізняється від граничного тарифу;
  • період прийняття пропозицій;
  • порядок розірвання договору.
Тільки при наявності зазначеної інформації в повному обсязі можна приймати позитивне рішення про покупку.

Повернення неякісного товару

Також нагадаємо, що з поверненням якісних товарів є деякі нюанси:
  1. Є перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), передбачений постановою Кабміну № 172. До нього входять продукти, ліки, предмети гігієни, парфумерія, ювелірні вироби, натільна і постільна білизна та ін.
  2. Потрібно зберегти касовий або товарний чек. Якщо чек не зберігся, можна підійти в магазин і написати заяву на отримання копії чека. Магазини повинні зберігати інформацію з касових апаратів протягом трьох років.
  3. Товар можна повернути протягом 14 днів після дня покупки.
  4. Це можливо в тому випадку, якщо товар не був у використанні і збережена упаковка.
  5. Якщо ціна товару на день повернення змінилася, покупцеві виплачується сума, заплачена в день покупки.
  6. Гроші повертають тим же способом, яким було зроблено оплату: на картку або готівкою.
  7. Гроші повертаються в день звернення до продавця або в більш пізній термін, але не пізніше 7 днів.

Довідка Finance.ua:

  • нагадуємо, якщо ваші права як споживача порушено і суб'єкт господарювання відмовляється задовольнити справедливі вимоги відповідно до чинного законодавства про захист прав споживачів — звертайтесь до Держпродспоживслужби та її територіальних органів;
  • також споживачі можуть захистити свої права в судовому порядку відповідно до статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів».

Як повернути гроші за товар

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.