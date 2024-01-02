Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок

Кредит&Депозит
30
Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок
Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок
С 1 января 2024 года действуют новые правила раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.
Небанковские финансовые учреждения, которые согласно законодательству имеют право предоставлять потребительские кредиты, обязаны обеспечить размещение и функционирование калькуляторов общих расходов по услуге по предоставлению потребительского кредита на собственных веб-сайтах с 1 января 2024 года.
Читайте также
Для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на страницах веб-страниц и в разделах, не связанных с услугой.
Такое же условие касается и предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования такой финансовой услугой или невыполнении потребителем обязательств согласно договору о потребительском кредите.
Читайте также
В случае размещения информации об услуге потребительского кредитования на веб-сайтах, не являющихся собственными веб-сайтами финансового учреждения, кредитодатель обеспечивает размещение вместе с рекламной информацией гиперссылок на собственный веб-сайт, где раскрыты такие существенные характеристики и предупреждения относительно услуги по предоставлению потребительского кредита.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Сравнить и заказать кредит 👛

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.