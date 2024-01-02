Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок — Finance.ua

Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

Финкомпании должны обнародовать онлайн-калькуляторы кредитных ставок

С 1 января 2024 года действуют новые правила раскрытия существенных характеристик услуги по предоставлению потребительского кредита в рекламном макете.

Небанковские финансовые учреждения, которые согласно законодательству имеют право предоставлять потребительские кредиты, обязаны обеспечить размещение и функционирование калькуляторов общих расходов по услуге по предоставлению потребительского кредита на собственных веб-сайтах с 1 января 2024 года.

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Для эффективного информирования потребителя на преддоговорном этапе существенные характеристики услуги по предоставлению потребительского кредита должны раскрываться вместе с другими условиями кредита, а не скрываться на страницах веб-страниц и в разделах, не связанных с услугой.

Такое же условие касается и предупреждений потребителя о возможных для него последствиях в случае пользования такой финансовой услугой или невыполнении потребителем обязательств согласно договору о потребительском кредите.

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В случае размещения информации об услуге потребительского кредитования на веб-сайтах, не являющихся собственными веб-сайтами финансового учреждения, кредитодатель обеспечивает размещение вместе с рекламной информацией гиперссылок на собственный веб-сайт, где раскрыты такие существенные характеристики и предупреждения относительно услуги по предоставлению потребительского кредита.

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Фінансовий клуб По материалам:

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