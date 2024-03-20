ЕС договорился продлить льготную торговлю для Украины, но есть условия — Finance.ua

ЕС договорился продлить льготную торговлю для Украины, но есть условия Сегодня 12:57 — Казна и Политика

ЕС договорился продлить льготную торговлю для Украины, но есть условия

Парламент и Совет Евросоюза после одобрения евродепутатами достигли предварительной договоренности о продолжении мер по либерализации торговли для Украины в условиях агрессивной войны со стороны россии. Временная приостановка ввозных пошлин и квот на украинский агроэкспорт в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года.

Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Отмечается, что ЕК может действовать быстро и предпринять любые меры, которые она сочтет необходимыми, если украинский импорт приведет к значительным нарушениям на рынке Евросоюза или на рынках одной или нескольких стран-членов.

В то же время, регламент также предусматривает «экстренное торможение» для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно мяса птицы, яиц и сахара. Депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупу и мед. Они также добились от ЕК жестких обязательств принять меры в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за 2022−2023 годы, тарифы будут введены повторно.

«Сегодняшнее соглашение усиливает неизменную приверженность ЕС поддержке Украины перед лицом жестокой агрессивной войны россии до ее победы. Нацеленность россии на Украину и ее производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Парламент услышал их обеспокоенность и усилил защитные меры, которые снизят давление на фермеров ЕС, если они будут перегружены внезапным ростом украинского импорта», — заявила докладчик Сандра Калниете.

Теперь Парламент и Совет ЕС должны дать окончательный зеленый свет временному соглашению. Нынешняя приостановка действия соглашения истекает 5 июня 2024 года. Новые правила должны вступить в силу сразу после окончания этого срока.

ЕС ввел автономные торговые меры (ATM), которые разрешают беспошлинный доступ всех украинских товаров в ЕС, в июне 2022 года. Эти меры были продлены на один год в 2023 году. В январе Еврокомиссия предложила приостановить импортные пошлины и квоты на украинский экспорт еще на год.

Упрощенная торговля с ЕС

В начале марта 2024 года евродепутаты одобрили предложение о продлении временной приостановки импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года.

Затем, 14 марта, депутаты Европарламента внесли поправки в предложение относительно Украины по усилению гарантий для фермеров ЕС. Они ужесточили гарантии для фермеров ЕС на случай роста объемов украинской продукции.

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УНІАН По материалам:

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