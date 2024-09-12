Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря инвестициям — госсекретарь США Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз благодаря инвестициям — госсекретарь США

Комплекс оборонного производства в Украине расширился за последние годы примерно в шесть раз, что стало возможным главным образом благодаря инвестициям извне.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Киеве.

«Оборонно-промышленная база Украины выросла в шесть раз за последние пару лет. Это результат колоссальных инвестиций, сделанных многими из нас», — подчеркнул Блинкен.

Читайте также Из-за войны в Украине европейские фонды более чем вдвое увеличили объемы инвестиций в оборонные компании

Он подчеркнул, что это работает на долгосрочные интересы Украины, что очень важно, поскольку «одним из показателей успеха Украины является способность прочно стоять на собственных ногах, в военном, а также экономическом и демократическом плане».

Блинкен отметил, что инвестиции в оборонно-промышленную базу «являются лучшим способом гарантировать, что агрессия россии не повторится, и что у Украины будет возможность сдерживать агрессию, а в случае необходимости, и защититься от нее».

В этой связи он убежден, что компании во всем мире видят Украину как «очень привлекательное место для инвестиций, даже несмотря на продолжение агрессии».

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен вместе с главой МИД Великобритании Дэвидом Ламми во вторник обсудили с государственным руководством Украины в Киеве ситуацию на поле боя, потребности Украины, возможности ударов по россии и другие вопросы.

Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины на фоне непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов фискальной поддержки и поставке военного оборудования.

Блинкен объявил о выделении гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.