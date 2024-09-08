Из-за войны в Украине европейские фонды более чем вдвое увеличили объемы инвестиций в оборонные компании — Finance.ua

Из-за войны в Украине европейские фонды более чем вдвое увеличили объемы инвестиций в оборонные компании Сегодня 22:14 — Фондовый рынок

Из-за войны в Украине европейские фонды более чем вдвое увеличили объемы инвестиций в оборонные компании, Фото: depositphoto

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину европейские фонды более чем вдвое увеличили свои инвестиции в акции оборонных компаний. Этот рост отражает новые приоритеты европейских стран по укреплению оборонной промышленности на фоне угроз со стороны россии.

Об этом сообщает Financial Times.

Согласно последним данным Morningstar Direct, объемы инвестиций в этот сектор выросли с 3,2 млрд евро в первом квартале 2022 года до 7,7 млрд евро.

С чем связан рост инвестиций

Отмечается, что рост инвестиций в значительной степени связан с повышением цен на акции оборонных компаний, которое произошло после полномасштабного нападения россии на Украину.

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«Ситуация в Украине в значительной степени выдвинула на передний план эту идею: можем ли мы действительно защитить себя?», — заявила изданию Соня Лауд, главный инвестиционный директор Legal and General Investment Management.

Сообщается, что значительная часть инвесторов согласна с позицией правительств, настаивающих на положительном социальном эффекте от поддержки производителей оборонной продукции в условиях сегодняшней геополитической ситуации.

Однако, как отмечает издание, все еще продолжаются дискуссии по вопросу: могут ли оборонные компании считаться частью ESG-инвестиций, ориентированных на экологические, социальные и управленческие критерии?

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Количество европейских ESG-фондов, владеющих более 5% акций оборонных компаний, возросло с 22 до 66 за последние два года.

Издание указывает на то, что доля активов в этом секторе остается незначительной (менее 1% от общих 1,5 триллиона евро активов). Однако, несмотря на это, оборонный сектор становится все более привлекательным для инвесторов.

FT пишет, что индекс оборонной промышленности MSCI Europe вырос в 1,8 раза с начала 2022 г., что дополнительно повысило привлекательность этого сектора.

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При этом отмечается, что политики в Великобритании и Европе призывают инвесторов поддерживать и дальше оборонный сектор.

Также сообщается, что растут инвестиции в оборонный сектор не только в Европе. Известно, что в США инвестиции в эту сферу среди ESG фондов также растут. Во втором квартале 2024 года они достигли 1,2 миллиарда евро.

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