В Польше утвердили в госбюджете-2025 рекордную сумму на оборону — Finance.ua

В Польше утвердили в госбюджете-2025 рекордную сумму на оборону Сегодня 13:30 — Мир

В Польше утвердили в госбюджете-2025 рекордную сумму на оборону

Правительство Польши утвердило проект бюджета на следующий год с рекордными расходами на оборону, которые составляют почти 187 млрд злотых (примерно $48 млрд).

Об этом в ходе совместной пресс-конференции в среду в Варшаве заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и министр финансов Польши Анджей Доманский.

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«Мы подготовили бюджет строительства и силы: будем строить то, что нужно для непосредственной безопасности Польши, а также энергетической безопасности. Мы согласовали также рекордные расходы на оборону, а речь идет о более чем 186 млрд злотых», — заявил Туск.

Он добавил, что это значительный рост по сравнению с этим годом, который также был рекордным в вопросе оборонных расходов.

В свою очередь министр Доманский подчеркнул, что в следующем году расходы на оборону в Польше составят почти 187 млрд злотых, что составит 4,7% ВВП страны.

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Как сообщало агентство, если Польша утвердит такие рекордные расходы на оборону, она станет лидером среди всех стран Североатлантического Альянса по этому показателю. Сейчас больше всего в НАТО на оборону тратят Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. 2/3 стран НАТО не тратят на оборону и 2%, что является одним из требований на уровне Альянса.

Проект бюджета должен утвердить парламент Польши, а также подписать президент РП.

Укрінформ По материалам:

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