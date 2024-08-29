В Польше утвердили в госбюджете-2025 рекордную сумму на оборону — Finance.ua

В Польше утвердили в госбюджете-2025 рекордную сумму на оборону
Правительство Польши утвердило проект бюджета на следующий год с рекордными расходами на оборону, которые составляют почти 187 млрд злотых (примерно $48 млрд).
Об этом в ходе совместной пресс-конференции в среду в Варшаве заявили премьер-министр Польши Дональд Туск и министр финансов Польши Анджей Доманский.
«Мы подготовили бюджет строительства и силы: будем строить то, что нужно для непосредственной безопасности Польши, а также энергетической безопасности. Мы согласовали также рекордные расходы на оборону, а речь идет о более чем 186 млрд злотых», — заявил Туск.
Он добавил, что это значительный рост по сравнению с этим годом, который также был рекордным в вопросе оборонных расходов.
В свою очередь министр Доманский подчеркнул, что в следующем году расходы на оборону в Польше составят почти 187 млрд злотых, что составит 4,7% ВВП страны.
Как сообщало агентство, если Польша утвердит такие рекордные расходы на оборону, она станет лидером среди всех стран Североатлантического Альянса по этому показателю. Сейчас больше всего в НАТО на оборону тратят Польша, Эстония, США, Латвия и Греция. 2/3 стран НАТО не тратят на оборону и 2%, что является одним из требований на уровне Альянса.
Проект бюджета должен утвердить парламент Польши, а также подписать президент РП.
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