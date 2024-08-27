Польша выделяет более 1 млрд евро на строительство первой в стране АЭС — Finance.ua

Польша выделяет более 1 млрд евро на строительство первой в стране АЭС
Правительство Польши планирует выделить 4,6 млрд злотых (более 1 млрд евро) на строительство первой в стране атомной электростанции.
Об этом заявил министр финансов Польши Анджей Доманский, которого цитирует RMF24.
Во время форума Campus Polska в Ольштыне Доманский сообщил, что в 2025 году Польша выделит 4,6 млрд злотых на строительство атомной электростанции. По его словам, стране нужно найти «новые двигатели экономического роста».
«Если у нас цены на энергоносители будут на 40−50% выше, чем в Германии, Франции и Испании, это огромный вызов для польской промышленности», — считает он.
Напомним, сейчас Польша является одной из европейских стран, где нет ни одной атомной электростанции, а большая часть энергии для нормального функционирования страны получается от тепловых электростанций, работающих преимущественно на угле, вызывая выбросы углерода и подвергая правительство соответствующим финансовым затратам.
Напомним, в июле 2023 года правительство страны официально согласовало строительство первой атомной электростанции на территории страны, а в сентябре было подписано финальное соглашение о его проектировании и строительстве с консорциумом американских компаний Westinghouse и Bechtel.
Эта станция будет расположена в Поморском воеводстве, ее строительство хотят начать в 2026 году. Как известно, атомную станцию будут строить по американской технологии AP1000 — такой же, как Westinghouse начала реализовывать в Украине.
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