Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС — Finance.ua

Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС Сегодня 20:20 — Энергетика

Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС

Великобритания хочет построить новую крупную атомную электростанцию ​​на острове Англси на севере Уэльса и уже начала переговоры с международными энергетическими компаниями о строительстве станции.

Об этом сообщает Reuters.

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Лондон стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт, что равно примерно четверти прогнозируемого спроса на электроэнергию.

Как говорится в заявлении правительства, новая станция может производить достаточно электроэнергии для шести миллионов домов в течение 60 лет, и по масштабам будет подобна проектам, реализуемым в Гинкли и Сайзвелл в Англии.

Станцию ​​должны построить на площадке Уилфа, где к 2015 году уже действовала АЭС. Ее выкупили за 160 млн фунтов у компании Hitachi, отказавшейся от планов строительства нового реактора в 2019 году.

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Британское правительство не назвало фирмы, которые будут привлечены к переговорам по разработке нового проекта.

Ранее газета Financial Times сообщила, что южнокорейская компания KEPCO ведет переговоры с Лондоном о строительстве АЭС в этом месте.

Економічна Правда По материалам:

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