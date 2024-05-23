Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС — Finance.ua

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Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС

Энергетика
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Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС
Великобритания выбрала место для строительства новой АЭС
Великобритания хочет построить новую крупную атомную электростанцию ​​на острове Англси на севере Уэльса и уже начала переговоры с международными энергетическими компаниями о строительстве станции.
Об этом сообщает Reuters.
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Лондон стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт, что равно примерно четверти прогнозируемого спроса на электроэнергию.
Как говорится в заявлении правительства, новая станция может производить достаточно электроэнергии для шести миллионов домов в течение 60 лет, и по масштабам будет подобна проектам, реализуемым в Гинкли и Сайзвелл в Англии.
Станцию ​​должны построить на площадке Уилфа, где к 2015 году уже действовала АЭС. Ее выкупили за 160 млн фунтов у компании Hitachi, отказавшейся от планов строительства нового реактора в 2019 году.
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Британское правительство не назвало фирмы, которые будут привлечены к переговорам по разработке нового проекта.
Ранее газета Financial Times сообщила, что южнокорейская компания KEPCO ведет переговоры с Лондоном о строительстве АЭС в этом месте.
По материалам:
Економічна Правда
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