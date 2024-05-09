Еще на одной украинской АЭС хотят построить новые энергоблоки — Finance.ua

Еще на одной украинской АЭС хотят построить новые энергоблоки Сегодня 07:54 — Энергетика

НАЭК «Энергоатом» начинает подготовительные работы по строительству новых энергоблоков на Южноукраинской атомной электростанции. Об этом объявил и.о. председателя правления АО «Энергоатом» Петр Котин во время рабочей поездки на АЭС.

«Мы приступаем к подготовке к строительству двух новых энергоблоков на площадке ПАЭС. Учитывая неотложные потребности Украины в современной надежной генерации и длительный цикл строительства, мы должны начать этот процесс уже сегодня, осуществить инженерно-разыскательские и предпроектные работы, провести необходимые расчеты и т. д. Напомню, что, согласно Энергетической стратегии Украины до 2050 года, нам нужно иметь 24 ГВт атомных мощностей», — заявил Котин.

По его словам, на Южноукраинской АЭС, где в настоящее время эксплуатируются три энергоблока общей мощностью 3000 МВт, будут построены два новых энергоблока № 4 и № 5 по технологии АР1000 Westinghouse.

Указывается, что подготовительные работы и все расходы по строительству за счет средств Энергоатома. Средства государственного и местных бюджетов, а также средства или оборудование, направленные на восстановление отечественной энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате российских обстрелов, Энергоатомом не используются.

Украина и Westinghouse договорились о строительстве девяти новых энергоблоков по технологии АР1000. В апреле 2024 года на Хмельницкой АЭС был заложен первый куб бетона инфраструктуры энергоблока № 5.

В «Энергоатоме» ранее заявляли, что на оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, анонсированного владимиром путиным, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

УНІАН По материалам:

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