Обновлены порядок лицензирования финучреждений и требования к структуре их собственности — Finance.ua

Обновлены порядок лицензирования финучреждений и требования к структуре их собственности Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Национальный банк Украины обновил требования ряда нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность поставщиков финансовых услуг: положение о лицензировании и регистрации, требования к структуре собственности, о применении мер воздействия, об инспекционных проверках.

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В частности, в Положение о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях ведения ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 24 декабря 2021 г. № 153 (с изменениями), внесены следующие изменения:

запрещено «отбеливание» небезупречной деловой репутации физических лиц-руководителей и/или владельцев существенного участия финансового учреждения в случае наличия: гражданства / налогового резидентства / места постоянного проживания в государстве-агрессоре — для физических лиц; регистрации / налогового резидентства / местонахождения в государстве-агрессоре — для юридических лиц;

гражданства / налогового резидентства / места постоянного проживания в государстве-агрессоре — для физических лиц;

регистрации / налогового резидентства / местонахождения в государстве-агрессоре — для юридических лиц;

введены единые подходы к определению сроков применения признаков небезупречной деловой репутации;

уточнен порядок избрания / назначения руководителей и членов совета директоров страховщика, платежного учреждения, учреждения электронных денег, оператора почтовой связи, имеющего право на предоставление финансовых платежных услуг (в случае избрания акционерным обществом одноуровневой структуры управления);

уточнены сроки переназначения руководителей страховщика, объединенного кредитного союза в случае отказа Национального банка в их согласовании.

В Изменениях к Положению требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 апреля 2021 года № 30 (с изменениями), предусмотрено:

уточнение порядка взаимодействия поставщиков финансовых услуг с Национальным банком;

обновление подходов к определению даты изменений в структуре собственности, о которых поставщик финансовых услуг обязан информировать Национальный банк;

новые требования к признанию структуры собственности прозрачной и т. д.

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Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия в сфере государственного регулирования деятельности на рынках небанковских финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 01 февраля 2021 года № 12 (с изменениями), и в Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 года № 22 (с изменениями), носят технический характер.

Перечисленные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 17 ноября 2023 года № 147 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу 21 ноября 2023 года.

borgexpert По материалам:

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