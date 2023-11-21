Обновлены порядок лицензирования финучреждений и требования к структуре их собственности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновлены порядок лицензирования финучреждений и требования к структуре их собственности

Казна и Политика
45
Национальный банк Украины обновил требования ряда нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность поставщиков финансовых услуг: положение о лицензировании и регистрации, требования к структуре собственности, о применении мер воздействия, об инспекционных проверках.
Читайте также
В частности, в Положение о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условиях ведения ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 24 декабря 2021 г. № 153 (с изменениями), внесены следующие изменения:
  • запрещено «отбеливание» небезупречной деловой репутации физических лиц-руководителей и/или владельцев существенного участия финансового учреждения в случае наличия: гражданства / налогового резидентства / места постоянного проживания в государстве-агрессоре — для физических лиц; регистрации / налогового резидентства / местонахождения в государстве-агрессоре — для юридических лиц;
  • гражданства / налогового резидентства / места постоянного проживания в государстве-агрессоре — для физических лиц;
  • регистрации / налогового резидентства / местонахождения в государстве-агрессоре — для юридических лиц;
  • введены единые подходы к определению сроков применения признаков небезупречной деловой репутации;
  • уточнен порядок избрания / назначения руководителей и членов совета директоров страховщика, платежного учреждения, учреждения электронных денег, оператора почтовой связи, имеющего право на предоставление финансовых платежных услуг (в случае избрания акционерным обществом одноуровневой структуры управления);
  • уточнены сроки переназначения руководителей страховщика, объединенного кредитного союза в случае отказа Национального банка в их согласовании.
В Изменениях к Положению требования к структуре собственности поставщиков финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 14 апреля 2021 года № 30 (с изменениями), предусмотрено:
  • уточнение порядка взаимодействия поставщиков финансовых услуг с Национальным банком;
  • обновление подходов к определению даты изменений в структуре собственности, о которых поставщик финансовых услуг обязан информировать Национальный банк;
  • новые требования к признанию структуры собственности прозрачной и т. д.
Читайте также
Изменения в Положение о применении Национальным банком Украины мер воздействия в сфере государственного регулирования деятельности на рынках небанковских финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 01 февраля 2021 года № 12 (с изменениями), и в Положение об организации, проведении и оформлении результатов инспекционных проверок участников рынков небанковских финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка от 26 февраля 2021 года № 22 (с изменениями), носят технический характер.
Перечисленные изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 17 ноября 2023 года № 147 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которое вступает в силу 21 ноября 2023 года.
По материалам:
borgexpert
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.