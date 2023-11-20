Экс-председатель Совета НБУ объяснил преимущества большого количества государственных банков — Finance.ua

Экс-председатель Совета НБУ объяснил преимущества большого количества государственных банков Сегодня 19:30 — Фондовый рынок

Экс-председатель Совета НБУ объяснил преимущества большого количества государственных банков

Доля государства в банковской системе, несмотря на многочисленные замечания, не проблема для украинской экономики, а скорее наоборот — преимущество.

Об этом в интервью Главкому рассказал экс-министр и экс-председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин.

Государственные банки, включая ПриватБанк , составляют более половины активов сектора по чистым активам и в средствах населения. Давно звучат замечания, что это не норма, однако экс-глава Совета НБУ, наоборот, считает это преимуществом украинской экономики.

«Сегодняшние геополитические и экологические вызовы, проблемы инклюзивного развития и противодействия эпидемиям — все эти проблемы требуют централизованных механизмов управления финансовыми потоками, которые легче координировать через государственные банки», — пояснил Данилишин.

По его словам, это касается не только Украины. В настоящее время эта проблема имеет глобальный контекст. К примеру, недавно в Сингапуре завершился международный экономический форум Bloomberg New Economy Forum, где, в частности, обсуждался вопрос о роли государства и государственных банков в финансировании проектов устойчивого развития. Участники согласились с тем, что первоначальные инвестиции, осуществленные государством, в будущем поощряют частный сектор к новым инвестициям в устойчивое развитие, обеспечивая мультиплицирование государственных инвестиций и достижение синергического эффекта.

«Концепция исключительно негосударственного банковского сектора устарела и относится к периоду 90-х годов прошлого столетия. Существует ряд исследований Всемирного банка, где доказывается, что во время глобального финансового кризиса 2008 поведение негосударственных банков было проциклическим, что помешало эффективной реализации антикризисных мер. Собственно, тогдашние проблемы привели к тому, что впоследствии в ряде европейских стран начали возникать государственные банки развития и другие формы участия государства в банковском секторе. К примеру, в нынешней Польше доля государственных банков на рынке кредитования составляет около 25%», — отметил экс-министр.

Финансовый кризис 2008 года начался в ипотечном сегменте США, продолжился банкротством крупных американских финансовых компаний и приобрел глобальный масштаб. Его следствием стало банкротство нескольких европейских банков, падение биржевых индексов и стоимости акций и товаров по всему миру. По миру прокатилась волна падения государственных доходов, сокращения бизнеса и роста безработицы.

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По словам Данилишина, в Украине на сентябрь госбанки занимают 52% в объеме выданных кредитов, при этом на них приходится лишь 38% свободной ликвидности банковской системы.

«Так что сейчас не приходится говорить о макроэкономической неэффективности государственного банковского сектора, по крайней мере, по сравнению с негосударственным. Когда наступит мирное время, тогда будет уместно вернуться к вопросу разгосударствления и приватизации банков, если это будет необходимо с точки зрения эффективности финансового посредничества. Но сейчас этот вопрос точно не актуален», — заметил экс-глава Совета НБУ.

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