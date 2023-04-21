Обновление «Приват24»: появились новые функции и возможности — Finance.ua

Обновление «Приват24»: появились новые функции и возможности
ПриватБанк в обновленной версии приложения Приват24 предлагает украинцам новый более удобный сервис по покупке автобусных билетов. Также в приложении появился сервис регулярных пополнений депозитов и добавлена возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе «єОселя».
Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.
Покупка билетов на автобус
Самый популярный в Украине мобильный банк Приват24 в обновленной версии предлагает украинцам новый более удобный сервис по покупке автобусных билетов.
Купить билеты на автобус можно в меню «Сервисы» → «Транспорт» → «Автобус».
Связь с банком
Также в обновленной версии мобильного банка появилось новое единое меню «Коммуникации», где теперь можно связаться с банком через «Помощь онлайн» или напрямую позвонить в банк.
Также в новом меню пользователи найдут поданные заявки, сообщения о мошенничестве, список всех телефонов службы поддержки, страницы банка в соцсетях.
Пополнение депозитов
Для вкладчиков банка теперь в Приват24 есть сервис регулярных пополнений депозитов.
Чтобы настроить сервис, откройте информацию по вкладу и нажмите кнопку «Регулярное пополнение».
Использование карт
В настройках карт добавили новые функции самостоятельного подключения выплаты заработной платы на свою карту для выплат и управления переводами на карту через посторонние сервисы.
Программа «єОселя»
Также ПриватБанк обновил веб-версию Приват24, где теперь есть возможность оформить ипотеку под 3% годовых по государственной программе «єОселя».
Детальнее об оформлении ипотеки: меню «Сервисы» → «Кредиты» → «Жилье в кредит».
Справка Finance.ua:
- ПриватБанк отменил комиссию на переводы с карт польских и немецких банков через «Приват24»;
- в апреле украинцы получили через ПриватБанк вдвое больше денежных переводов из Польши;
- ПриватБанк внес изменения в процесс идентификации новых клиентов. После установки мобильного Приват24 новые пользователи могут подтянуть персональные документы из приложения «Дія».
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