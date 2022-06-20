Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты — Finance.ua
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Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты

Сегодня 12:02Личные финансы
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Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплатыОбновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты
Минреинтеграции обновило перечень общин, на основе которого внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.
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«По состоянию на 11 июня в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей», — говорится в сообщении.
Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в списке сейчас 300 общин.
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По ссылке на цифровую карту можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе общин.
Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.
В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:
  • временно оккупированные территории;
  • территории, находящиеся в окружении (блокировке);
  • территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Справка Finance.ua:

  • в Украине упростят процедуру восстановления паспортов для внутренне перемещенных и депортированных. ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов;
  • даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи;
  • ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно.
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По материалам: Finance.ua
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