Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты — Finance.ua

Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты

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Обновили перечень общин в зоне боевых действий: кто имеет право на выплаты

Минреинтеграции обновило перечень общин, на основе которого внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Внутренние переселенцы этих общин имеют право на выплаты 2000-3000 гривен.

«По состоянию на 11 июня в обновленный перечень территориальных общин , расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), входит 8 областей», — говорится в сообщении.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (51), Днепропетровской (7), Луганской (37), Запорожской (51), Херсонской (49), Николаевской (23), Сумской (15) областей. Всего в списке сейчас 300 общин.

По ссылке на цифровую карту можно ознакомиться с актуальной информацией о статусе общин.

Указанный перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

В процессе определения таких территорий опираются на три ключевых критерия. Это:

временно оккупированные территории;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Справка Finance.ua:

в Украине упростят процедуру восстановления паспортов для внутренне перемещенных и депортированных. ВПЛ освободят от уплаты сбора за оформление утраченных или украденных паспортов;

даже если человек уже получил статус ВПЛ, его могут его лишить и соответственно отменить выплату финансовой помощи;

ПриватБанк назвал точные даты выплат вынужденным переселенцам ежемесячно.



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