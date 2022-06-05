За размещение переселенцев можно получить компенсацию: правительство выделило 50,6 млн гривен — Finance.ua

За размещение переселенцев можно получить компенсацию: правительство выделило 50,6 млн гривен

Сегодня 14:02 — Личные финансы

За размещение переселенцев можно получить компенсацию: правительство выделило 50,6 млн гривен

Кабинет Министров выделил средства на компенсацию расходов на временное размещение внутренне перемещенных лиц, переместившихся в период военного положения. Из резервного фонда областные администрации получат за апрель 50,6 млн гривен.

Об этом свидетельствует распоряжение правительства от 3 июня 2022 г. № 446-р

«Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов владельцам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутриперемещенных лиц», — говорится в решении.

Согласно приложению, средства получат:

Областная государственная администрация (областная военная администрация) Объем расходов, гривен Всего 50 616 450 гривен, в том числе: Винницкая облгосадминистрация (для Винницкой областной военной администрации) 2 128 155 Волынская облгосадминистрация (для Волынской областной военной администрации) 3 878 970 Днепропетровская (для Днепропетровской областной военной администрации) 3 106 365 Донецкая облгосадминистрация (для Донецкой областной военной администрации) 7 740 Житомирская облгосадминистрация (для Житомирской областной военной администрации) 5 918 760 Закарпатская облгосадминистрация (для Закарпатской областной военной администрации) 999 900 Запорожская облгосадминистрация (для Запорожской областной военной администрации) 90 390 Ивано-Франковская облгосадминистрация (для Ивано-Франковской областной военной администрации) 6 459 195 Киевская облгосадминистрация (для Киевской областной военной администрации) 1 347 165 Кировоградская облгосадминистрация (для Кировоградской областной военной администрации) 1 502 625 Львовская облгосадминистрация (для Львовской областной военной администрации) 2 266 515 Николаевская (для Николаевской областной военной администрации) 507 510 Одесская облгосадминистрация (для Одесской областной военной администрации) 825 405 Полтавская облгосадминистрация (для Полтавской областной военной администрации) 10 052 670 Ровенская облгосадминистрация (для Ровенской областной военной администрации) 1 498 305 Сумская облгосадминистрация (для Сумской областной военной администрации) 317 640 Тернопольская облгосадминистрация (для Тернопольской областной военной администрации) 1 899 885 Харьковская облгосадминистрация (для Харьковской областной военной администрации) 966 120 Хмельницкая облгосадминистрация (для Хмельницкой областной военной администрации) 3 323 790 Черкаська (для Черкаської обласної військової адміністрації) 2 243 745 Черновицкая облгосадминистрация (для Черновицкой областной военной администрации) 669 810 Черниговская облгосадминистрация (для Черниговской областной военной администрации) 605 790

Напомним, если вы готовы предложить жилье внутренне перемещенным лицам (далее — ВПЛ), то сначала нужно разместить свое предложение на веб-ресурсе «Прихисток» . Компенсация не предоставляется при размещении членов своей семьи.

Кому предоставляется компенсация

Подать заявление и оформить компенсацию могут совершеннолетние граждане Украины (старше 18 лет), которые бесплатно разместили у себя ВПЛ, а именно:

собственники жилья или их представители;

наниматели (арендаторы) жилья государственной или коммунальной собственности;

наследники, принявшие наследство.

Сумма компенсации за каждый человеко-день определяется на уровне 14,77 гривны.

Общая сумма компенсации определяется по формуле: количество ВПЛ, проживающих в жилье, умноженное на количество дней и умноженное на сумму 14,77 грн.

Например, 1 человек проживает в течение 30 дней — 1*30*14.77 = 443,10 грн.

Если проживает семья из 3 человек — 3*30*14.77 = 1329,30 грн.

Посчитать, какова будет выплата в соответствии с количеством размещенных людей и дней, можно на сайте по ссылке

Важным условием для расчета суммы компенсации является оформление справки ВПЛ у лиц, проживающих в жилье. При этом справка должна быть оформлена именно по адресу жилья.

Справка Finance.ua

Как оформить компенсацию:

Шаг 1. Самостоятельно (через Самостоятельно (через веб-ресурс «Прихисток» ) или через уполномоченные органы внести сведения о жилье, доступном для бесплатного размещения ВПЛ.

Шаг 2. После размещения ВПЛ подать заявление в исполнительный орган местного совета (в ЦНАП) или в соответствующую военную администрацию.

Шаг 3. Не позднее 5 дней со дня окончания отчетного месяца подать заявление по установленной Не позднее 5 дней со дня окончания отчетного месяца подать заявление по установленной форме

Шаг 4. Получить выплату на указанный банковский счет.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.