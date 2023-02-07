Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев

Личные финансы
257
Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев
Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев
Программа обмена старых лампочек на LED расширяет географию. Теперь услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из городов и поселков городского типа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Расширяем географию услуги обмена лампочек через „Дію“. Теперь сможете получить LED-лампы во всех городах и поселках городского типа», — отметил Федоров.
Читайте также
Он добавил, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля.
Федоров также сообщил, что более чем за неделю украинцы заказали уже более 1,1 млн энергосберегающих лампочек на обмен через «Дію».
Больше всего обменяли ламп:
  • Киев — 230 тыс. ламп;
  • Днепр — 130 тыс. ламп;
  • Львов — 94 тыс. ламп;
  • Харьков — 91 тыс. ламп.

Справка Finance.ua:

  • в январе стартовала государственная программа, которая позволит украинцам бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять энергоэффективных LED-ламп;
  • каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение «Дію». Затем прийти в ближайшее отделение Укрпочты со своими пятью лампами накаливания и обменять их на новые светодиодные лампы;
  • В течение недели украинцы обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания 💡

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.