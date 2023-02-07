Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев — Finance.ua

Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев
Программа обмена старых лампочек на LED расширяет географию. Теперь услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из городов и поселков городского типа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«Расширяем географию услуги обмена лампочек через „Дію“. Теперь сможете получить LED-лампы во всех городах и поселках городского типа», — отметил Федоров.
Он добавил, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля.
Федоров также сообщил, что более чем за неделю украинцы заказали уже более 1,1 млн энергосберегающих лампочек на обмен через «Дію».
Больше всего обменяли ламп:
- Киев — 230 тыс. ламп;
- Днепр — 130 тыс. ламп;
- Львов — 94 тыс. ламп;
- Харьков — 91 тыс. ламп.
Справка Finance.ua:
- в январе стартовала государственная программа, которая позволит украинцам бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять энергоэффективных LED-ламп;
- каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение «Дію». Затем прийти в ближайшее отделение Укрпочты со своими пятью лампами накаливания и обменять их на новые светодиодные лампы;
- В течение недели украинцы обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.
Обмен лампочек: LED-лампы вместо ваших старых ламп накаливания 💡
Поделиться новостью