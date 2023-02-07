Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев — Finance.ua

Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев Сегодня 15:03 — Личные финансы

Обменять старые лампы на LED смогут больше украинцев

Программа обмена старых лампочек на LED расширяет географию. Теперь услугой могут воспользоваться не только жители областных центров, но украинцы из городов и поселков городского типа.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Расширяем географию услуги обмена лампочек через „Дію“. Теперь сможете получить LED-лампы во всех городах и поселках городского типа», — отметил Федоров.

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Он добавил, что в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля.

Федоров также сообщил, что более чем за неделю украинцы заказали уже более 1,1 млн энергосберегающих лампочек на обмен через «Дію».

Больше всего обменяли ламп:

Киев — 230 тыс. ламп;

Днепр — 130 тыс. ламп;

Львов — 94 тыс. ламп;

Харьков — 91 тыс. ламп.

Справка Finance.ua:

в январе стартовала государственная программа, которая позволит украинцам бесплатно обменять пять ламп накаливания на пять энергоэффективных LED-ламп;

каждый совершеннолетний украинец может подавать заявку на обмен через приложение «Дію». Затем прийти в ближайшее отделение Укрпочты со своими пятью лампами накаливания и обменять их на новые светодиодные лампы;

В течение недели украинцы обменяли первый миллион ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы.

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