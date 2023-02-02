В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами — Finance.ua

В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами Сегодня 16:03 — Энергетика

В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами, Інфографіка: Укренерго

Энергосистема Украины имеет существенные повреждения из-за постоянных воздушных атак со стороны российских оккупантов, в результате чего электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.

О том, как определяются лимиты для разных областей, рассказали в Укрэнерго.

Операторы системы рассчитывают доступные лимиты с учетом того, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию (все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины повреждены), состояния сети, предыдущего уровня потребления в этот период и ряда других параметров.

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Главный принцип существования энергосети — это то, сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть в этот момент потреблено. Дисбаланс приводит к аварийным ситуациям.

Представьте компанию взрослых, постоянно заказывающую на обед пирог. Условие было — каждый свой кусок съедает без остатка. Все всегда были сыты. И долгое время ситуация выглядела так:

Василий (40 лет, рост 190 см, вес 100 кг, зарабатывает физическим трудом) — заказывал кусок, составлявший 40% пирога;

Мария (20 лет, рост 170 см, вес 65 кг) — заказывала 20% пирога;

Михаил и Татьяна — традиционно съедали по 15%;

самый маленький участник обеда — Андрей — всегда был доволен куском в 10%.

«Обычно хозяйка выпекала для них пирог весом 1 кг. Но обстоятельства изменились, и продуктов стало хватать всего на 0,5 кг. Так что куски всех гостей уменьшатся на 50% от заказанных, хотя в их доле от целого пирога это будут все те же 40% , 20%, 15% и 10%», — объяснили в Укрэнерго.

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Василий из примера — это регионы, где расположены многие важные промышленные предприятия и есть большая плотность населения, поэтому там объемы потребления значительно больше.

«Уменьшение или увеличение лимитов для каждой области зависит исключительно от размеров пирога — общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции после 13 ракетных атак и 15 атак дронами. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем — уменьшив долю кого-то другого», — добавили в пресс-службе.

Распределение пирога, то есть электроэнергии, происходит следующим образом:

каждое облэнерго подает в Укрэнерго общий прогноз потребления по своей области для расчета предельных объемов потребления электроэнергии с учетом миграционных процессов, релокации предприятий, фактических изменений в общем уровне и структуре потребления и среднемесячной температуры по региону;

Укрэнерго рассчитывает в процентах удельный вес каждой области в общем объеме потребления;

эти проценты рассматривает Минэнергетики, согласовывает или вносит коррективы.

после получения лимитов облэнерго распределяет объем электроэнергии для объектов.

«В январе после проверки показателей было обнаружено, что некоторые облэнерго в своих прогнозах учитывали значительно более низкие температуры, чем есть в этом сезоне, таким образом пытаясь увеличить свою долю (лимиты) в общем объеме потребления. Минэнерго отметило, что такие расчеты не соответствуют действительности». После перерасчета с обновленными данными температуры лимиты были увеличены, но не на 30-50%, как предлагали облэнерго, а на 3% — именно такова, по расчетам министерства, тенденция к росту потребления. Такое распределение, с учетом актуальных данных, на сегодня является наиболее корректным", — подчеркнули в Укрэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Апостроф По материалам:

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