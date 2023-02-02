В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами

Энергетика
82
В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами
В Укрэнерго показали, как распределяют электричество между регионами, Інфографіка: Укренерго
Энергосистема Украины имеет существенные повреждения из-за постоянных воздушных атак со стороны российских оккупантов, в результате чего электроэнергии не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.
О том, как определяются лимиты для разных областей, рассказали в Укрэнерго.
Операторы системы рассчитывают доступные лимиты с учетом того, сколько блоков электростанций могут производить электроэнергию (все крупные ТЭС, ТЭЦ и ГЭС Украины повреждены), состояния сети, предыдущего уровня потребления в этот период и ряда других параметров.

Читайте также: Утепление окон и дверей правильно

Главный принцип существования энергосети — это то, сколько электроэнергии произведено, столько же должно быть в этот момент потреблено. Дисбаланс приводит к аварийным ситуациям.
Представьте компанию взрослых, постоянно заказывающую на обед пирог. Условие было — каждый свой кусок съедает без остатка. Все всегда были сыты. И долгое время ситуация выглядела так:
  • Василий (40 лет, рост 190 см, вес 100 кг, зарабатывает физическим трудом) — заказывал кусок, составлявший 40% пирога;
  • Мария (20 лет, рост 170 см, вес 65 кг) — заказывала 20% пирога;
  • Михаил и Татьяна — традиционно съедали по 15%;
  • самый маленький участник обеда — Андрей — всегда был доволен куском в 10%.
«Обычно хозяйка выпекала для них пирог весом 1 кг. Но обстоятельства изменились, и продуктов стало хватать всего на 0,5 кг. Так что куски всех гостей уменьшатся на 50% от заказанных, хотя в их доле от целого пирога это будут все те же 40% , 20%, 15% и 10%», — объяснили в Укрэнерго.

Читайте также: Возможно ли оставить без света Украину

Василий из примера — это регионы, где расположены многие важные промышленные предприятия и есть большая плотность населения, поэтому там объемы потребления значительно больше.
«Уменьшение или увеличение лимитов для каждой области зависит исключительно от размеров пирога — общего объема электроэнергии, который способны выработать украинские электростанции после 13 ракетных атак и 15 атак дронами. И увеличить чью-то долю в распределении лимитов можно только одним путем — уменьшив долю кого-то другого», — добавили в пресс-службе.
Распределение пирога, то есть электроэнергии, происходит следующим образом:
  • каждое облэнерго подает в Укрэнерго общий прогноз потребления по своей области для расчета предельных объемов потребления электроэнергии с учетом миграционных процессов, релокации предприятий, фактических изменений в общем уровне и структуре потребления и среднемесячной температуры по региону;
  • Укрэнерго рассчитывает в процентах удельный вес каждой области в общем объеме потребления;
  • эти проценты рассматривает Минэнергетики, согласовывает или вносит коррективы.
  • после получения лимитов облэнерго распределяет объем электроэнергии для объектов.

Читайте также: Что происходит с мобильным интернетом, когда нет света

Место для вашей рекламы
«В январе после проверки показателей было обнаружено, что некоторые облэнерго в своих прогнозах учитывали значительно более низкие температуры, чем есть в этом сезоне, таким образом пытаясь увеличить свою долю (лимиты) в общем объеме потребления. Минэнерго отметило, что такие расчеты не соответствуют действительности». После перерасчета с обновленными данными температуры лимиты были увеличены, но не на 30-50%, как предлагали облэнерго, а на 3% — именно такова, по расчетам министерства, тенденция к росту потребления. Такое распределение, с учетом актуальных данных, на сегодня является наиболее корректным", — подчеркнули в Укрэнерго.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Апостроф
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.