Обманули граждан ЕС через call-центры почти на 2 млн грн: в Латвии и Украине во время спецоперации задержали преступников — Finance.ua

Обманули граждан ЕС через call-центры почти на 2 млн грн: в Латвии и Украине во время спецоперации задержали преступников Сегодня 09:31 — Криминал

Обманули граждан ЕС через call-центры почти на 2 млн грн: в Латвии и Украине во время спецоперации задержали преступников, Фото: gp.gov.ua

Правоохранители Украины и Латвии провели совместную спецоперацию, в результате которой были задержаны участники преступной организации, которые организовывали деятельность мошеннических call-центров по обману граждан ЕС.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

На территории обоих государств одновременно были задержаны участники преступной организации, которые обманывали граждан государств Европейского Союза посредством функционирования сети «сall-центров» в г. Каменское.

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«Работники» центров, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банковских учреждений, вводили пострадавших в заблуждение и узнавали конфиденциальные данные их банковских счетов.

Установлены 14 потерпевших, которым причинен имущественный ущерб на общую сумму почти 2 млн грн. Все потерпевшие являются гражданами Латвии.

В марте 2023 года, благодаря слаженным действиям совместной следственной группы (JIT), был проведен ряд следственных действий и задержаны 10 участников мошеннической преступной организации.

В ходе второго этапа спецоперации в Днепре задержаны и уведомлены о подозрении еще пять соучастников этой организации по факту мошенничества в крупных размерах.

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На территории Латвии также задержаны 5 человек, которыми обеспечивалось выведение денежных средств потерпевших на подконтрольные организаторам преступной организации банковские счета.

Проведен ряд обысков по местам жительства и в транспортных средствах подозреваемых. Изъяты автомобили, компьютерная техника, мобильные телефоны, денежные средства и оружие. Общая стоимость изъятого составляет более 11 млн грн.

В результате совместных действий правоохранителей потерпевшим уже возмещен причиненный преступлением ущерб на сумму почти 900 тыс грн.

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