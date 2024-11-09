Облигации внутренних государственных займов: объемы покупки и погашения в период войны (инфографика) — Finance.ua

Облигации внутренних государственных займов: объемы покупки и погашения в период войны (инфографика) Сегодня 14:08 — Казна и Политика

Облигации внутренних государственных займов: объемы покупки и погашения в период войны (инфографика)

Министерство финансов Украины продолжает привлекать средства в государственный бюджет через продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе для финансирования сектора безопасности и обороны. Это ценные бумаги, размещаемые на внутреннем фондовом рынке, а их погашение в полном объеме гарантируется государством.

Издание «Слово и дело» проанализировало динамику покупки и погашения ОВГЗ во время войны.

Основные результаты размещения ОВГЗ во время войны

В 2022 году от размещения ОВГЗ на аукционах привлекли 152,39 млрд гривен, 1,93 млрд долларов и 0,98 млрд евро. На погашение было направлено 213,34 млрд гривен, 2,79 млрд долларов и 0,66 млрд евро.

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В прошлом году от продажи облигаций внутренних государственных займов было получено 401,79 млрд гривен, 3,69 млрд долларов и 0,74 млрд евро.

На погашение в 2023 году направили 216,03 млрд гривен, 3,34 млрд долларов и 0,59 млрд евро.

За десять месяцев этого года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 363,98 млрд гривен, 2,54 млрд долларов и 0,75 млрд евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период было направлено 188,08 млрд гривен, 2,18 млрд долларов и 0,92 млрд евро.

Сколько привлечено средств от ОВГЗ с начала войны

Всего с начала полномасштабной войны и до ноября 2024-го правительство привлекло от облигаций внутренних государственных займов 918,16 млрд гривен, 8,16 млрд долларов и 2,47 млрд евро.

В среднем это 935,9 млн гривен, 8,3 млн долларов и 2,5 млн евро ежедневно.

На погашение было направлено 617,45 млрд гривен, 8,31 млрд долларов и 2,17 млрд евро. В среднем ежедневно это 629,4 млн гривен, 8,5 млн долларов и 2,2 млн евро.

Напомним, Министерство финансов Украины планирует привлечь только 17 млрд грн чистыми (привлечение минус погашения) от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в 2025 году.

Слово і Діло По материалам:

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