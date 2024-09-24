Мінфін обмежить залучення ОВДП у 2025 році через граничні можливості внутрішнього ринку — Finance.ua
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Мінфін обмежить залучення ОВДП у 2025 році через граничні можливості внутрішнього ринку

Фондовий ринок
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Мінфін обмежить залучення ОВДП у 2025 році через граничні можливості внутрішнього ринку
Мінфін обмежить залучення ОВДП у 2025 році через граничні можливості внутрішнього ринку
Міністерство фінансів України планує залучити лише 17 млрд грн чистими (залучення мінус погашення) від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у 2025 році.
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко передає Forbes.

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У проєкті бюджету-2025 передбачено 579 млрд грн нових запозичень через ОВДП, водночас погашення за цими зобов’язаннями становитиме 562 млрд грн. Зростання боргових зобов’язань на наступний рік становитиме 103%, але Мінфін підходить до межі можливостей на внутрішньому ринку запозичень.
Як наголосив Марченко, запозичення мають бути збалансованими, оскільки боргова стійкість стає пріоритетом: «Не можна безкінечно запозичувати, не враховуючи, скільки потім доведеться погашати».
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До кінця 2024 року Мінфін планує залучити майже 400 млрд грн через ОВДП, з яких чистими надходженнями буде 216 млрд грн. Ці кошти будуть спрямовані на покриття додаткових оборонних витрат у розмірі 500 млрд грн, які підтримав парламент. Однак у 2025 році банківська система забезпечить лише незначний приріст за цим інструментом, що обмежить можливості уряду для фінансування додаткових потреб.
За матеріалами:
Forbes.ua
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