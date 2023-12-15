Облигации Украины и Аргентины возглавляют список фаворитов развивающихся рынков — Finance.ua

Облигации Украины и Аргентины возглавляют список фаворитов развивающихся рынков Сегодня 20:42 — Фондовый рынок

Облигации Украины и Аргентины возглавляют список фаворитов развивающихся рынков

Крупнейший в Европе управляющий капиталом рассчитывает на возвращение 45-го президента США Дональда Трампа и «шоковую терапию» экономиста Хавьера Милея, победившего на президентских выборах в Аргентине.

Об этом говорится в материале Bloomberg

Как утверждает автор, управляющий капиталом рассчитывает «получить большую выгоду для инвесторов в облигации в Украине и Аргентине, делая ставку на то, что правый популизм определит наиболее убедительные истории на развивающихся рынках в следующем году».

«После того как выборы в странах от Турции до Аргентины стали поворотными моментами для трейдеров в 2023 году, парижская компания Amundi SA анализирует последствия политических водоразделов на будущий год. Аргентинские и украинские долларовые ценные бумаги уже входят в число лидеров развивающихся стран в этом году на фоне „голубиной“ политики крупнейших центральных банков, которая привела к ралли самых рискованных облигаций мира», — говорится в материале.

«Мы очень положительно относимся к Аргентине и Украине. Это наш лучший выбор, и мы считаем, что он по-прежнему имеет значительную ценность, несмотря на неудачи на поле битвы за Украину», — заявил глобальный руководитель развивающихся рынков Amundi Эрлан Сиздиков.

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По его словам, Amundi уже вкладывает часть своих $2 трлн под управление в международные облигации Украины, делая ставку на то, что давление со стороны США подтолкнет правительство в Киеве к переговорам с россией. Он также отметил, что перспектива победы Трампа на выборах в США в следующем году может сделать соглашение неизбежным.

При этом, как говорится в материале, возвращение Трампа в конце 2024 года не является чем-то бесспорным. «Хотя выборы в США действительно состоятся в ноябре, рынки (и политики) начнут оценивать результаты гораздо раньше, оказывая давление на поиск решения путем переговоров. Существует также растущий внутренний спрос на мирные переговоры и политическому классу придется приспосабливаться», — сказал Сиздиков.

НВ По материалам:

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