На рынке облигаций появилась возможность, которой не было последние 15 лет — эксперт
За последние два года облигации принесли довольно много боли инвесторам по всему миру. Однако из самых ненавистных активов они могут стать настоящим кладом в 2024 году: эксперты говорят о доходе от 5% до 9% в долларах. Однако чтобы не допустить ошибок, нужно хорошо разобраться в этом инструменте. Детальнее о том, как работают мировые облигации, рассказал главный аналитик инвестиционного советника HUG’S Николай Григорьев во время конференции «Жить на проценты» 18 ноября 2023 года в Киеве.
«Облигации — это один из самых интересных рынков. Сейчас на рынке сложилась возможность, которой не было в последние 15 лет: когда в стабильных валютах (в евро и долларе) доходность превысила 4% в долгосрочной перспективе. Ставки очень быстро выросли за последние два года. Пока они росли, облигации принесли довольно много боли своим инвесторам, поскольку выход из времени нулевых процентных ставок в западных странах был довольно быстрым. Мы говорим о рынке, который измеряется триллионами долларов, ведь облигации — это самый большой рынок из всех возможных на фондовом рынке. Поэтому неудивительно, что сейчас видим намерения, попытки и желание поймать эту просадку», — рассказывает Григорьев.
По его словам, подавляющее большинство рыночных участников, которые пытаются сейчас заходить на рынок облигаций, до этого имели опыт преимущественно инвестирования в акции. Однако важно понимать, что инвестиции в акции и облигации значительно отличаются.
«Если вы как инвестор хотите попробовать облигации, то прежде всего должны понять одну вещь: бондовое мышление, то есть инвестиции в облигации или бонды, кардинально отличается от инвестирования в акции. Разница состоит прежде всего в сущности владения — чем именно мы владеем, когда мы инвестируем в акции или облигации.
Если мы инвестируем в акции, то мы становимся фактически совладельцем какого-то бизнеса или компании. Мы получаем или претендуем на долю доходов, имеем возможность голосовать за какие-либо решения и прочее. Соответственно мы заинтересованы в том, чтобы стоимость нашей доли бизнеса росла: она будет расти, если наш бизнес работает хорошо, если увеличиваются темпы роста доходов, если увеличиваются дивиденды
и т. д. То есть растет бизнес — растем мы как акционеры.
А инвестируя в облигации, мы фактически даем в долг, мы являемся кредитором для любого из типов эмитентов. Нам интересно только вернуть свои средства обратно с процентом. Нам не интересны бизнес-процессы. Поэтому к облигациям следует относиться как к займам, которые мы предоставляем", — объясняет специалист.
Как отмечает эксперт, инвестиции в облигации начинаются с сравнения: инвестор постоянно сравнивает, поскольку он является кредитором, и к нему условно обращаются с разными предложениями. Так что сам инвестор постоянно выбирает — кому дать в долг, на какой процент, на какой срок, и давать ли вообще.
«Капитал в мире условно ограниченный, и чем выше ставки, тем меньше доступа к капиталу имеют разные эмитенты. Мы как собственники доли этого капитала, собственники денег, сами можем выбирать, кому и под какой процент дать деньги. Плюс нас должны поощрять разными предложениями», — говорит Григорьев.
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По его словам, первое, куда должен смотреть инвестор в облигации — под какой процент занимает правительство или государство. При этом считается, что правительство является наиболее безопасным заемщиком, потому что вероятность того, что что-нибудь случится с целой страной, намного меньше, чем того, что что-то может случиться с отдельной компанией или человеком в этой стране.
Главная концепция: размер доходности — это мерило риска. Чем выше риск, тем более высокую доходность требует для себя кредитор.
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