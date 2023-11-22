На рынке облигаций появилась возможность, которой не было последние 15 лет — эксперт Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Главный аналитик инвестиционного советчика HUG’S Николай Григорьев

За последние два года облигации принесли довольно много боли инвесторам по всему миру. Однако из самых ненавистных активов они могут стать настоящим кладом в 2024 году: эксперты говорят о доходе от 5% до 9% в долларах. Однако чтобы не допустить ошибок, нужно хорошо разобраться в этом инструменте. Детальнее о том, как работают мировые облигации, рассказал главный аналитик инвестиционного советника HUG’S Николай Григорьев во время конференции «Жить на проценты» 18 ноября 2023 года в Киеве.

«Облигации — это один из самых интересных рынков. Сейчас на рынке сложилась возможность, которой не было в последние 15 лет: когда в стабильных валютах (в евро и долларе) доходность превысила 4% в долгосрочной перспективе. Ставки очень быстро выросли за последние два года. Пока они росли, облигации принесли довольно много боли своим инвесторам, поскольку выход из времени нулевых процентных ставок в западных странах был довольно быстрым. Мы говорим о рынке, который измеряется триллионами долларов, ведь облигации — это самый большой рынок из всех возможных на фондовом рынке. Поэтому неудивительно, что сейчас видим намерения, попытки и желание поймать эту просадку», — рассказывает Григорьев.

По его словам, подавляющее большинство рыночных участников, которые пытаются сейчас заходить на рынок облигаций, до этого имели опыт преимущественно инвестирования в акции. Однако важно понимать, что инвестиции в акции и облигации значительно отличаются.

«Если вы как инвестор хотите попробовать облигации, то прежде всего должны понять одну вещь: бондовое мышление, то есть инвестиции в облигации или бонды, кардинально отличается от инвестирования в акции. Разница состоит прежде всего в сущности владения — чем именно мы владеем, когда мы инвестируем в акции или облигации.

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Если мы инвестируем в акции, то мы становимся фактически совладельцем какого-то бизнеса или компании. Мы получаем или претендуем на долю доходов, имеем возможность голосовать за какие-либо решения и прочее. Соответственно мы заинтересованы в том, чтобы стоимость нашей доли бизнеса росла: она будет расти, если наш бизнес работает хорошо, если увеличиваются темпы роста доходов, если увеличиваются дивиденды и т. д. То есть растет бизнес — растем мы как акционеры.

А инвестируя в облигации, мы фактически даем в долг, мы являемся кредитором для любого из типов эмитентов. Нам интересно только вернуть свои средства обратно с процентом. Нам не интересны бизнес-процессы. Поэтому к облигациям следует относиться как к займам, которые мы предоставляем", — объясняет специалист.

Как отмечает эксперт, инвестиции в облигации начинаются с сравнения: инвестор постоянно сравнивает, поскольку он является кредитором, и к нему условно обращаются с разными предложениями. Так что сам инвестор постоянно выбирает — кому дать в долг, на какой процент, на какой срок, и давать ли вообще.

«Капитал в мире условно ограниченный, и чем выше ставки, тем меньше доступа к капиталу имеют разные эмитенты. Мы как собственники доли этого капитала, собственники денег, сами можем выбирать, кому и под какой процент дать деньги. Плюс нас должны поощрять разными предложениями», — говорит Григорьев.

По его словам, первое, куда должен смотреть инвестор в облигации — под какой процент занимает правительство или государство. При этом считается, что правительство является наиболее безопасным заемщиком, потому что вероятность того, что что-нибудь случится с целой страной, намного меньше, чем того, что что-то может случиться с отдельной компанией или человеком в этой стране.

Главная концепция: размер доходности — это мерило риска. Чем выше риск, тем более высокую доходность требует для себя кредитор.

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