Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» за 2022 и 2026 годы — Finance.ua

Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» за 2022 и 2026 годы Сегодня 09:14 — Казна и Политика

Кабмин одобрил условия реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза» за 2022 и 2026 годы

Кабинет Министров согласовал условия реструктуризации еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» со сроками погашения в июле 2022 года и ноябре 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Речь идет об утверждении договоренностей, которые компания уже достигла с инвесторами.

Ожидается, что реструктуризация завершится к концу июля 2023 года.

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Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» по евробондам-2022 предлагает отсрочить выплату 50% основного долга на два года — до 19 июля 2024 года, остальные 50% - до 19 июля 2025 года, тогда как в феврале он предлагал погасить весь выпуск 19 июля 2024 года.

Относительно отсрочки погашения евробондов-2026 предложение осталось неизменным: 50% - в год, до 8 ноября 2027 года и еще 50% - до 8 ноября 2028 года.

Выплату процентов по евробондам-2022, подлежащим 19 января 2023 года, 19 июля 2023 года и 19 января 2024 года, предлагается перенести до 19 июля 2024 года. По евробондам-2026 с 8 ноября 2022 года, 8 мая 2023 года, 8 ноября 2023 года и 8 мая 2024 года — на 8 ноября 2024 года.

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