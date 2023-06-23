ЕБРР в этом году распределит 600 млн евро между «Нафтогазом», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго» — Finance.ua
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ЕБРР в этом году распределит 600 млн евро между «Нафтогазом», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго»

Фондовый рынок
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ЕБРР в этом году распределит 600 млн евро между «Нафтогазом», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго»
ЕБРР в этом году распределит 600 млн евро между «Нафтогазом», «Укргидроэнерго» и «Укрэнерго»
Европейский банк реконструкции и развития планирует вложить 600 млн евро инвестиций в украинскую энергетику.
Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
Соответствующие меморандумы подписаны с Кабинетом Министров, компаниями «Укргидроэнерго», «Укрэнерго» и «Нафтогаз Украины» в рамках конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне.
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В частности, меморандум с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» предусматривает три основных направления сотрудничества: формирование стратегических запасов природного газа, инвестиции для декарбонизации и уменьшения выбросов метана, а также инвестиции для повышения энергоэффективности.
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Пакет финансирования поступит «Укргидроэнерго» после недавнего наводнения в Херсонской области, вызванного повреждением дамбы Новая Каховка на реке Днепр. 50 млн евро будет финансированием ликвидности для поддержания устойчивости компании, а остальные 150 млн евро предназначены для восстановления двух гидроэлектростанций вблизи ЗАЭС.
«Укрэнерго» будет предоставлено финансирование на 200 млн евро, которое пойдет на обеспечение ликвидности, связанной с рыночными реформами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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