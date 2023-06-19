ЕБРР подпишет с Украиной документы для обеспечения реального сектора экономики — Finance.ua

ЕБРР подпишет с Украиной документы для обеспечения реального сектора экономики
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует подписать с Украиной на этой неделе документы об усилении энергобезопасности, агро- и финансового сектора страны.
Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, который есть в распоряжении Укринформом.
«ЕБРР изначально имеет очень практичную цель: поддерживать устойчивость реального сектора украинской экономики здесь и сейчас, уделяя первоочередное внимание энергетической безопасности, жизненно важной инфраструктуре, продовольственной безопасности и поддержке частного сектора. На этапе восстановления, в дополнение к продолжению поддержки реформ мы планируем работать еще активнее в этих направлениях и продолжать поддержку ключевых секторов экономики Украины», — отметила Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
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В эту среду и четверг в Великобритании состоится конференция по вопросам восстановления Украины в 2023 г. ЕБРР как крупнейший институциональный инвестор в Украине с ее глубоким знанием присоединится к обсуждениям о предстоящем восстановлении, его планировании и финансировании.
Рено-Бассо примет участие в пленарной сессии «Условия для надежного восстановления» в рамках основной конференции, на которой будут обсуждаться такие темы как единство, разнообразие и реализация проектов, и основная цель которой состоит в привлечении частного сектора к финансированию реконструкции, восстановлению инфраструктуры, реализации реформ и улучшения управления.
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ЕБРР также намерена подписать три меморандума о взаимопонимании с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем о дальнейшей работе над усилением энергетической безопасности Украины. Один из этих меморандумов будет касаться гидроэнергетики с учетом ситуации на Каховской ГЭС, другие два — электроэнергетики и газового сектора.
Банк планирует также подписать на конференции два проекта: один в секторе агробизнеса в рамках направления «Обеспечение продовольственной безопасности» и еще один — в секторе финансовых учреждений в рамках направления «Обеспечение устойчивости частного сектора».
Отмечается, что 21 июня госпожа Рено-Бассо подпишет от имени ЕБРР меморандум о взаимопонимании с 17 финансовыми организациями развития сотрудничества в рамках совместных инвестиций в Украине, в основном в частном секторе. Подписание этого меморандума станет следующим шагом после достигнутой в мае договоренности между ЕБРР и финансовыми организациями развития из стран «Большой семерки» по созданию совместной платформы для инвестиций в Украину. ЕБРР также подпишет заявление о намерениях относительно восстановления рынка страхования в Украине.
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