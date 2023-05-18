ЕБРР увеличит капитал для наращивания поддержки Украины — Finance.ua

ЕБРР увеличит капитал для наращивания поддержки Украины
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует увеличить капитал на 3−5 миллиардов евро. Это позволит продлить поддержку Украины.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
На ежегодном собрании ЕБРР в Самарканде руководители признали, что для работы банка в Украине, которая активизировалась после российского вторжения в феврале 2022 года, потребуется дополнительная поддержка акционеров. Предложение должно быть одобрено до конца 2023 года.
Как говорится в сообщении, когда обстоятельства позволят провести полную реконструкцию в Украине, финансовые проблемы станут огромными. Последняя международная оценка, основанная на ущербе, нанесенном во время войны в 2022 году, предполагает, что стоимость реконструкции может достигать 411 млрд долларов США.
«Учитывая масштабы финансовых проблем, связанных с поддержкой Украины, увеличение уплаченного капитала является наиболее эффективной формой поддержки, которую могут предоставить акционеры», — заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.
ЕБРР в 2022 году предоставил Украине 1,7 млрд евро кредитов и привлек еще 200 млн евро от банков-партнеров. В прошлом году поддержка ЕБРР для Украины включала предоставление 150 млн евро экстренной ликвидности «Укрзализныце», всего 520 млн евро «Укрэнерго» и пакет в размере 500 млн евро «Нафтогазу».
В случае одобрения увеличение капитала станет третьим случаем, когда акционеры банка согласились на это.
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