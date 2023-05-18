Нидерланды выделили 40 млн евро грантов ЕБРР для Украины — Finance.ua

Нидерланды выделили 40 млн евро грантов ЕБРР для Украины Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Нидерланды выделили 40 млн евро грантов ЕБРР для Украины

Нидерланды, один из основателей Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), во время его ежегодного собрания в Самарканде (Узбекистан) в среду выделили банку EUR40 млн в виде грантов для поддержки операций банка в Украине.

«Донорская поддержка Украины через ЕБРР продолжает расти и составляет около EUR1,5 млрд», — отмечается в релизе банка.

ЕБРР напомнил, что этот вклад следует за грантом EUR70 млн для поддержки кредита банку «Укрэнерго».

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Кроме того, Нидерланды предоставили гарантии в размере EUR25 млн для поддержки частных компаний, работающих в критически важных сферах сельскохозяйственного сектора Украины, включая сельское хозяйство, пищевую промышленность, транспорт и импорт.

ЕБРР напомнил, что обязался предоставить финансирование в размере EUR3 млрд в течение 2022−2023 годов в партнерстве с международными донорами, чтобы помочь сохранить функционирование бизнеса и экономики Украины. В 2022 году банк направил EUR1,7 млрд на поддержку Украины, а также привлек EUR200 млн напрямую от партнерских финансовых учреждений.

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