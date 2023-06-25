«Нафтогаз» за 5 месяцев уплатил в госбюджет налогов более чем на 40 миллиардов — Finance.ua
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«Нафтогаз» за 5 месяцев уплатил в госбюджет налогов более чем на 40 миллиардов

Фондовый рынок
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За январь-май 2023 года группа «Нафтогаз» уплатила в госбюджет налогов на сумму более 40 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».
Отмечается, что это 13% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.
«Только в мае предприятия группы „Нафтогаз“ уплатили в государственный бюджет 9 млрд гривен. Таким образом мы обеспечили почти десятую часть всех налоговых поступлений в этом месяце», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
За пять месяцев сводный бюджет Украины (государственный и местный бюджеты) предприятия группы «Нафтогаз» пополнили на 43 млрд гривен, добавили в компании.
По материалам:
Економічна Правда
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