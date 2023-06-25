«Нафтогаз» за 5 месяцев уплатил в госбюджет налогов более чем на 40 миллиардов — Finance.ua

«Нафтогаз» за 5 месяцев уплатил в госбюджет налогов более чем на 40 миллиардов Сегодня 06:46 — Фондовый рынок

За январь-май 2023 года группа «Нафтогаз» уплатила в госбюджет налогов на сумму более 40 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

Отмечается, что это 13% всех платежей, контролируемых Государственной налоговой службой Украины.

«Только в мае предприятия группы „Нафтогаз“ уплатили в государственный бюджет 9 млрд гривен. Таким образом мы обеспечили почти десятую часть всех налоговых поступлений в этом месяце», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.

За пять месяцев сводный бюджет Украины (государственный и местный бюджеты) предприятия группы «Нафтогаз» пополнили на 43 млрд гривен, добавили в компании.

Економічна Правда По материалам:

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