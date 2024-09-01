Области, в которых наиболее активно подаются на компенсацию за сельхозтехнику — Finance.ua

Области, в которых наиболее активно подаются на компенсацию за сельхозтехнику
Украинские сельхозпроизводители за июль получили 61,6 млн грн компенсации за приобретенную сельхозтехнику украинского производства.
Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык Telegram.
За четыре месяца действия этой программы аграриям начислили 152,6 млн грн компенсации за приобретенную сельхозтехнику и оборудование украинского производства:
- за апрель — 220 тыс. грн;
- за май — 18,6 млн грн;
- за июнь — 72,2 млн грн;
- за июль — 61,6 млн грн.
Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную технику и оборудование подали в следующих областях:
- Полтавская — 69;
- Кировоградская — 63;
- Николаевская — 54;
- Черкасская, Днепропетровская, Одесская — по 42;
- Сумская — 39;
- Тернопольская — 38.
Всего за все время действия программы сельхозпредприятия приобрели 859 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 913,6 млн грн.
«Программа, помимо поддержки аграриев, является также инструментом для развития украинского машиностроения, ведь стимулирует увеличение количества отечественных производителей сельхозтехники. В программе уже 121 производитель, а количество изделий насчитывает более 11 тыс. наименований», — подытожил Денис Башлык.
Справка Finance.ua:
- 567 322 га сельскохозяйственной земли было приобретено за три года открытия земельного рынка в Украине. Украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га.
- Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
- За все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42,75 тыс. грн. Далее следует Днепропетровщина — 58 869 га, и Харьковщина: 54 458 га
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