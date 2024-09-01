Области, в которых наиболее активно подаются на компенсацию за сельхозтехнику — Finance.ua

Области, в которых наиболее активно подаются на компенсацию за сельхозтехнику Сегодня 11:16 — Аграрный рынок

Области, в которых наиболее активно подаются на компенсацию за сельхозтехнику

Украинские сельхозпроизводители за июль получили 61,6 млн грн компенсации за приобретенную сельхозтехнику украинского производства.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык Telegram

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За четыре месяца действия этой программы аграриям начислили 152,6 млн грн компенсации за приобретенную сельхозтехнику и оборудование украинского производства:

за апрель — 220 тыс. грн;

за май — 18,6 млн грн;

за июнь — 72,2 млн грн;

за июль — 61,6 млн грн.

Наибольшее количество заявок на компенсацию за приобретенную технику и оборудование подали в следующих областях:

Полтавская — 69; Кировоградская — 63; Николаевская — 54; Черкасская, Днепропетровская, Одесская — по 42; Сумская — 39; Тернопольская — 38.

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Всего за все время действия программы сельхозпредприятия приобрели 859 единиц техники и оборудования украинского производства на сумму 913,6 млн грн.

«Программа, помимо поддержки аграриев, является также инструментом для развития украинского машиностроения, ведь стимулирует увеличение количества отечественных производителей сельхозтехники. В программе уже 121 производитель, а количество изделий насчитывает более 11 тыс. наименований», — подытожил Денис Башлык.

Справка Finance.ua:

567 322 га сельскохозяйственной земли было приобретено за три года открытия земельного рынка в Украине. Украинцы заключили 253 416 сделок по продаже земельных участков по средней цене в 41 тыс. грн за 1 га. Больше всего покупали землю в 2023 году — 179 921 га.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

За все время работы рынка наиболее востребованными стали угодья в Полтавской области: там продали 60 360 га. Средняя цена гектара земли в регионе достигала 42,75 тыс. грн. Далее следует Днепропетровщина — 58 869 га, и Харьковщина: 54 458 га

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