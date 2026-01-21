0 800 307 555
Области-лидеры по уплате транспортного налога в 2025 году

Лидеры по уплате транспортного налога в 2025 году – Киев и Днепропетровщина.
По итогам 2025 года поступления от транспортного налога в местные бюджеты составили 249,8 млн грн. Это на 13,7%, или почти на 30 млн грн больше, чем в 2024 году.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Регионы-лидеры по уплате транспортного налога

Наибольшие объемы уплаты транспортного налога зафиксированы в следующих регионах:
  • г. Киев — 74,1 млн грн;
  • Днепропетровская область — 24,9 млн грн;
  • Одесская область — 20,9 млн грн;
  • Киевская область — 18,5 млн грн.

Кто платит транспортный налог

Плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, владеющие зарегистрированными в Украине легковыми автомобилями, отвечающими следующим критериям налогообложения:
  • c года выпуска прошло не более пяти лет включительно;
  • среднерыночная стоимость авто превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.
Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Министерство экономики Украины. Ежегодно до 1 февраля на официальном вебсайте министерства обнародуется список легковых автомобилей, подлежащих налогообложению транспортным налогом в текущем году.
Напомним, если вы получили ценный презент, такой как автомобиль, необходимо позаботиться и об оформлении соответствующих документов. В некоторых случаях одаренный должен платить налоги при оформлении договора дарения в сервисном центре МВД.
Если транспортное средство передается в подарок ближайшим членам семьи первой или второй степени родства, налог не уплачивается.
