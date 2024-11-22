Обанкротился крупнейший в ЕС производитель аккумуляторных батарей — Finance.ua

Обанкротился крупнейший в ЕС производитель аккумуляторных батарей Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Обанкротился крупнейший в ЕС производитель аккумуляторных батарей

Шведская компания Northvolt, которая должна была стать основным в Евросоюзе конкурентом Китая в производстве аккумуляторов для электромобилей, подала заявление о банкротстве.

Об этом говорится в сообщении Northvolt.

«Компания продолжит осуществлять поставки клиентам, выполняя одновременно обязательства перед важнейшими поставщиками и выплачивая заработную плату сотрудникам», — говорится в заявлении.

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Northvolt подала заявление о банкротстве в США на основании главы 11 Кодекса США о банкротстве, которая разрешает предприятию реорганизовать свои финансы и предоставить реалистичный план выплаты долгов кредиторам под надзором суда. Если предприятию это не удастся в течение срока, запускается процедура его ликвидации.

Northvolt имела около $30 млн свободных средств, говорится в заявлении, и $5,84 млрд долга. Согласно данным Bloomberg, Northvolt является одной из компаний с наибольшим долгом, подавшим заявление о банкротстве в США в этом году.

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В ходе судебного процесса Northvolt получит доступ к денежному залогу на сумму около $145 млн. Scania CV AB, подразделение Volkswagen AG по производству грузовиков и ключевой клиент Northvolt, отдельно сообщило Bloomberg, что предоставит $100 млн в качестве финансирования под залог должника.

В Northvolt работают около 6600 человек в семи странах. Компания рассчитывает завершить свою реструктуризацию в первом квартале 2025 года.

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Дочерние компании Northvolt, отвечающие за строительство запланированных заводов в Германии и Канаде, остаются вне процесса главы 11, хотя компания заявила, что эти проекты будут отложены.

Как отмечает Reuters, Northvolt лишь через несколько месяцев превратилась из наилучшего шанса Европы составить конкуренцию китайским производителям аккумуляторных батарей для электромобилей в предприятие, которое с трудом сводило концы с концами.

Китай контролирует 85% мирового производства аккумуляторов для электромобилей.

НВ По материалам:

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